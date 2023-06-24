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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 чер, 2023 14:28
lara_08 написав:Zochan
Ребята хватит эту тему безкомиса обсуждать, а то будет как всегда
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Додано: Чет 22 чер, 2023 15:01
Игорь Алексеевич написав: andreyiskra написав:
сегодня пополнил приватвклад деньгой 1996 г.в
через кассу или тумбу?
тумбу конечно. она еще и потерта была на сгибе портрета.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 16:19
Пополнять долларовый депозит через
тумбу получилось.
Но только один раз в день.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 20:42
Сьогодні теж нагодував тумбу: пару купюр 1996 року, але в пристойному стані, та 6 купюр "пятнистих оленів", +5$ 1993 року - тумба все згамцяла із задоволенням. Зняло мах коміс - 50грн.
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lov2108
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Додано: Суб 24 чер, 2023 17:55
погасити кредитку щоб не було комісії можна завтра 25го чи тільки сьогодні дивлячись на вихідні?
якщо тільки сьогодні то до котрої години, хто знає*?
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Raymond
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:01
Raymond написав:
погасити кредитку щоб не було комісії можна завтра 25го
Можна завтра
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ingtrans
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:27
ingtrans написав: Raymond написав:
погасити кредитку щоб не було комісії можна завтра 25го
Можна завтра
навіть якщо вихідний?
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Raymond
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:28
Raymond написав: ingtrans написав: Raymond написав:
погасити кредитку щоб не було комісії можна завтра 25го
Можна завтра
навіть якщо вихідний?
Так, навіть якщо вихідний.
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ingtrans
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:35
ingtrans написав:
погасити кредитку щоб не було комісії можна завтра 25го
Можна завтра[/quote]
навіть якщо вихідний?[/quote]
Так, навіть якщо вихідний.[/quote]
СУПЕРРРРР
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Raymond
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