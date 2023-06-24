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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

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ПриватБанк 3.3 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
4
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 14:28

  lara_08 написав:Zochan Ребята хватит эту тему безкомиса обсуждать, а то будет как всегда

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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:01

  Игорь Алексеевич написав:
  andreyiskra написав:сегодня пополнил приватвклад деньгой 1996 г.в

через кассу или тумбу?

тумбу конечно. она еще и потерта была на сгибе портрета.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 16:19

Re: ПриватБанк

Пополнять долларовый депозит через
тумбу получилось.
Но только один раз в день.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 20:42

Сьогодні теж нагодував тумбу: пару купюр 1996 року, але в пристойному стані, та 6 купюр "пятнистих оленів", +5$ 1993 року - тумба все згамцяла із задоволенням. Зняло мах коміс - 50грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:55

універсальна

погасити кредитку щоб не було комісії можна завтра 25го чи тільки сьогодні дивлячись на вихідні?
якщо тільки сьогодні то до котрої години, хто знає*?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:01

Re: ПриватБанк

  Raymond написав:погасити кредитку щоб не було комісії можна завтра 25го

Можна завтра
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:27

  ingtrans написав:
  Raymond написав:погасити кредитку щоб не було комісії можна завтра 25го

Можна завтра

навіть якщо вихідний?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:28

  Raymond написав:
  ingtrans написав:
  Raymond написав:погасити кредитку щоб не було комісії можна завтра 25го

Можна завтра

навіть якщо вихідний?

Так, навіть якщо вихідний.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:35

  ingtrans написав:погасити кредитку щоб не було комісії можна завтра 25го

Можна завтра[/quote]
навіть якщо вихідний?[/quote]
Так, навіть якщо вихідний.[/quote]
СУПЕРРРРР :D
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:34

  2805 написав:Пополнять долларовый депозит через
тумбу получилось.
Но только один раз в день.
можна відкрити ще депозити...
lamal
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