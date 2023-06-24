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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 чер, 2023 06:36
Панове, а відразу в тумбі можна поповнити доларовий приват-вклад ? Без проміжної ланки - картки?
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1finanсier
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Додано: Нед 25 чер, 2023 06:45
1finanсier Cаме так, але 1 раз на добу на один вклад.
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Ой+
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