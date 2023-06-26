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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 чер, 2023 06:36
Re: ПриватБанк
Панове, а відразу в тумбі можна поповнити доларовий приват-вклад ? Без проміжної ланки - картки?
Додано: Вів 27 чер, 2023 06:52
Приват попередження
Банк розриває ділові відносини: - у разі порушення клієнтом своїх зобов’язань за договором, зокрема щодо актуалізації даних, а також у разі, якщо було з‘ясовано, що дія договору суперечить законодавству України або може призвести до фінансових збитків, погіршення іміджу банку; - за наявності підстав, передбачених законодавством із питань фінансового моніторингу; - у разі встановлення факту надання клієнтом недостовірної інформації для встановлення податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх власників істотної участі й кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та іншої обов’язкової інформації відповідно до вимог FATCA; - у разі виникнення в банку підозри або виявлення ознак незаконних операцій із платіжним інструментом з боку клієнта. Залишок коштів на рахунку клієнта перераховується на відповідний рахунок згідно з обліковою політикою банку й повертається клієнтові на його першу вимогу, за умови виконання клієнтом вимог щодо ідентифікації та верифікації його особи й підтвердження належності йому цих грошових коштів; - в інших випадках, передбачених законодавством України та договором.
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Зміни в Умовах та Правилах
ПриватБанк
26 июня 2023, 19:17:47
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Зміни в Умовах та Правилах надання банківських послуг
з 2023-06-01 вносяться зміни в Умови та Правила надання банківських послуг, а саме в частині «Розірвання Договору та закриття рахунків».
Що саме змінюється?
Додано згоду клієнта перерахувати залишок власних коштів на погашення кредитної заборгованості, якщо така є.
Ці зміни стосуються лише клієнтів, яким банк відмовив у підтриманні ділових відносин через недотримання чинного законодавства в частині незаконного використання та отримання коштів.
Чи маю я щось робити?
Вам не потрібно додатково нічого робити, всі зміни внесені автоматично.
Зміни будуть відображені в пункті 1.1.8 Умов та Правил надання банківських послуг «Розірвання Договору та закриття рахунків».
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:32
sens, а что, собственно, особенного изменилось? И так всю жизнь есть "2.1.1.3.1 2) У випадку, якщо заборгованість перед Банком не погашена в строки, передбачені п.2.1.1.3.1. або сума грошових коштів на Рахунку №2909 є недостатньою для погашення заборгованості, Клієнт доручає Банку, при настанні строків платежів, ініціювати дебетовий переказ у валюті кредитного ліміту з Поточного рахунку та з усіх рахунків Клієнта, відкритих в Банку, та рахунків, що будуть відкриті Клієнтом Банку в майбутньому, в розмірі заборгованості, яка підлягає сплаті Банку за цим Договором" Ну разве что раньше можно было забрать дебетовые, а кредит продолжать платить, но смысл в этом? Разве что, если удалось кредит оформить на особо льготных условиях и ставка по депо выше, чем кредита. Но тогда свои деньги будут лежать явно не в Привате.
Додано: Вів 27 чер, 2023 21:30
Re: ПриватБанк
Со следующего месяца погашение рассрочки в счёт кредитных средств без мзды.
Додано: Вів 27 чер, 2023 22:21
lov2108 Оце вам пощастило. Оця лазійка все що гарного в Приваті лишилося)
Додано: Сер 28 чер, 2023 15:28
Re: ПриватБанк
Наконец то. А где написано? Если не секрет.
Додано: Чет 29 чер, 2023 03:52
давно не пользовался кредиткой бегемота
что значит в п24 Картка Універсальна Голд, літо без сплати % за кредит?
Какой-то дополнительный продолжительный льготный период есть?
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