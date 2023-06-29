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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 чер, 2023 11:21
Хто користується додатковою знижкою на WOG, якщо оплачувати Універсальною Візою - підкажіть, знижка діє тільки з пластиком, чи з Digital карткою теж?
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Hennady
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