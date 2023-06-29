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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 11:21

Re: ПриватБанк

Хто користується додатковою знижкою на WOG, якщо оплачувати Універсальною Візою - підкажіть, знижка діє тільки з пластиком, чи з Digital карткою теж?
Hennady
 
Повідомлень: 307
З нами з: 02.11.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 291292293294
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