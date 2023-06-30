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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 11:21

Re: ПриватБанк

Хто користується додатковою знижкою на WOG, якщо оплачувати Універсальною Візою - підкажіть, знижка діє тільки з пластиком, чи з Digital карткою теж?
Hennady
 
Повідомлень: 308
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Подякував: 23 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 13:24

Hennady Не має значення, головне щоб картка була VISA.
Eldarien
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Повідомлень: 57
З нами з: 22.05.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 14:22

  Eldarien написав:Hennady Не має значення, головне щоб картка була VISA.

Ну і Універсальна, тому що Віза Для виплат не підійде
А Ви маєте досвід, чи так думаєте?
Hennady
 
Повідомлень: 308
З нами з: 02.11.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 23:04

Підкажіть, зняття готівки з пенсійної КДВ в чужому банкоматі комісія є?
root
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Повідомлень: 1206
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 23:10

root нема, в будь якому, на території України.
Принаймі Приват нічого не виставить.
Goodman
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Повідомлень: 5998
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Подякував: 743 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 23:15

Дякую.
root
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Подякував: 228 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 07:31

  la9 написав:Коллеги, сколько долларов за день можно снять с КДВ?

Не зміг сьогодні забрати заздалегідь замовлені кошти в дол США з депозиту Приватбанку. Касир запропонувала лише потерті купюри 1996 року. Чому банк видає депозити в доларах лише купюрами зразка 1996 року в в неналежному стані для мене не зрозуміло... З тг каналу банка
sens
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Повідомлень: 13604
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 758 раз.
 
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  #<1 ... 291292293294
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