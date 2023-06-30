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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 чер, 2023 11:21
Хто користується додатковою знижкою на WOG, якщо оплачувати Універсальною Візою - підкажіть, знижка діє тільки з пластиком, чи з Digital карткою теж?
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Hennady
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Додано: Чет 29 чер, 2023 13:24
Hennady Не має значення, головне щоб картка була VISA.
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Eldarien
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Додано: Чет 29 чер, 2023 14:22
Eldarien написав:Hennady
Не має значення, головне щоб картка була VISA.
Ну і Універсальна, тому що Віза Для виплат не підійде
А Ви маєте досвід, чи так думаєте?
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Hennady
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Додано: Чет 29 чер, 2023 23:04
Підкажіть, зняття готівки з пенсійної КДВ в чужому банкоматі комісія є?
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root
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Додано: Чет 29 чер, 2023 23:10
root нема, в будь якому, на території України.
Принаймі Приват нічого не виставить.
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Goodman
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Додано: Чет 29 чер, 2023 23:15
Дякую.
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root
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 07:31
la9 написав:
Коллеги, сколько долларов за день можно снять с КДВ?
Не зміг сьогодні забрати заздалегідь замовлені кошти в дол США з депозиту Приватбанку. Касир запропонувала лише потерті купюри 1996 року. Чому банк видає депозити в доларах лише купюрами зразка 1996 року в в неналежному стані для мене не зрозуміло... З тг каналу банка
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sens
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:50
Hennady написав: Eldarien написав:Hennady
Не має значення, головне щоб картка була VISA.
Ну і Універсальна, тому що Віза Для виплат не підійде
А Ви маєте досвід, чи так думаєте?
Платив діджитал універсальною віза через гугл-пей телефоном на касі, знижку дали.
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Eldarien
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:29
sens написав: la9 написав:
Коллеги, сколько долларов за день можно снять с КДВ?
Не зміг сьогодні забрати заздалегідь замовлені кошти в дол США з депозиту Приватбанку. Касир запропонувала лише потерті купюри 1996 року. Чому банк видає депозити в доларах лише купюрами зразка 1996 року в в неналежному стані для мене не зрозуміло... З тг каналу банка
Безкоштовно придержати грошові кошти клієнта на рахунку в банку ? Як вар'янт ?
Добре хоч депо тута закінчилися... Все проходить, і кращі часи примата як банку пройшла.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:38
sens написав: la9 написав:
Коллеги, сколько долларов за день можно снять с КДВ?
Не зміг сьогодні забрати заздалегідь замовлені кошти в дол США з депозиту Приватбанку. Касир запропонувала лише потерті купюри 1996 року. Чому банк видає депозити в доларах лише купюрами зразка 1996 року в в неналежному стані для мене не зрозуміло... З тг каналу банка
Забрав половину від замовленого синіми. Більше синіх не було. Касир сказала, що вже дві неділі привозять тільки зелені. Було багато. Запропонувала почекати 2 неділі. Почекаю. Київ.
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