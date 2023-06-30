|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:12
sens написав:
З тг каналу банка
У Прихвата є Телеграм, тим більше, з відкритими коментарями?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8172
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 1151 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:15
sens написав:
Не зміг сьогодні забрати заздалегідь замовлені кошти в дол США з депозиту Приватбанку. Касир запропонувала лише потерті купюри 1996 року. Чому банк видає депозити в доларах лише купюрами зразка 1996 року в в неналежному стані для мене не зрозуміло... З тг каналу банка
Така ж ситуація: сьогодні з замовленої суми забрав менше половини, хотіли видати купюрами 1996 року, я кажу давайте хоча б 2006. Нема, тільки 1996 в касі.
Раніше там видавали тільки новими зі запахом свіжої фарби
Востаннє редагувалось NatiK
в П'ят 30 чер, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз.
-
NatiK
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:18
NatiK написав: sens написав:
Не зміг сьогодні забрати заздалегідь замовлені кошти в дол США з депозиту Приватбанку. Касир запропонувала лише потерті купюри 1996 року. Чому банк видає депозити в доларах лише купюрами зразка 1996 року в в неналежному стані для мене не зрозуміло... З тг каналу банка
Така ж ситуація: сьогодні з замовленої суми забрав менше половини, хотіли видати купюрами 1996 року, я кажу давайте хоча б 2006. Нема, тільки 1996 в касі
готівку замовлену тепер на касі можна буде обирати яку ви готові знову забрати до власних заощаджень
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13612
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|