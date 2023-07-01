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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:12
sens написав:
З тг каналу банка
У Прихвата є Телеграм, тим більше, з відкритими коментарями?
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klug
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:15
sens написав:
Не зміг сьогодні забрати заздалегідь замовлені кошти в дол США з депозиту Приватбанку. Касир запропонувала лише потерті купюри 1996 року. Чому банк видає депозити в доларах лише купюрами зразка 1996 року в в неналежному стані для мене не зрозуміло... З тг каналу банка
Така ж ситуація: сьогодні з замовленої суми забрав менше половини, хотіли видати купюрами 1996 року, я кажу давайте хоча б 2006. Нема, тільки 1996 в касі.
Раніше там видавали тільки новими зі запахом свіжої фарби
Востаннє редагувалось NatiK
в П'ят 30 чер, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:18
NatiK написав: sens написав:
Не зміг сьогодні забрати заздалегідь замовлені кошти в дол США з депозиту Приватбанку. Касир запропонувала лише потерті купюри 1996 року. Чому банк видає депозити в доларах лише купюрами зразка 1996 року в в неналежному стані для мене не зрозуміло... З тг каналу банка
Така ж ситуація: сьогодні з замовленої суми забрав менше половини, хотіли видати купюрами 1996 року, я кажу давайте хоча б 2006. Нема, тільки 1996 в касі
готівку замовлену тепер на касі можна буде обирати яку ви готові знову забрати до власних заощаджень
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:38
sens написав: klug написав: sens написав:
З тг каналу банка
У Прихвата є Телеграм, тим більше, з відкритими коментарями?
ні,срач тільки тут, мабуть
Тут лише ІПСОшники зі своїми вкидами.
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klug
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:20
NatiK написав: sens написав:
Не зміг сьогодні забрати заздалегідь замовлені кошти в дол США з депозиту Приватбанку. Касир запропонувала лише потерті купюри 1996 року. Чому банк видає депозити в доларах лише купюрами зразка 1996 року в в неналежному стані для мене не зрозуміло... З тг каналу банка
Така ж ситуація: сьогодні з замовленої суми забрав менше половини, хотіли видати купюрами 1996 року, я кажу давайте хоча б 2006. Нема, тільки 1996 в касі.
Раніше там видавали тільки новими зі запахом свіжої фарби
Аналогично. Я отказалась от заказанной суммы, т.к. предлагали выдать купюрами 1996 г. ещё и с пятнами какими-то. Совсем обалдели.
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lara_08
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:26
lara_08 написав:
Аналогично. Я отказалась от заказанной суммы, т.к. предлагали выдать купюрами 1996 г. ещё и с пятнами какими-то. Совсем обалдели.
А как же так всеми желанный указ НБУ, что всё это законные платёжные средства?
Банку такой отказ точно только в радость.
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moveton
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Додано: Суб 01 лип, 2023 07:41
klug написав: sens написав: sens написав:
З тг каналу банка
У Прихвата є Телеграм, тим більше, з відкритими коментарями?
ні,срач тільки тут, мабуть
Тут лише ІПСОшники зі своїми вкидами.[/quote]
Шановний ви переплутали форум з тг каналом про новини . Я описав проблематику,на форумі її підтвердили,ваша думка важлива , тільки по суті питання.
Востаннє редагувалось sens
в Суб 01 лип, 2023 07:49, всього редагувалось 1 раз.
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sens
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Додано: Суб 01 лип, 2023 07:43
moveton написав: lara_08 написав:
Аналогично. Я отказалась от заказанной суммы, т.к. предлагали выдать купюрами 1996 г. ещё и с пятнами какими-то. Совсем обалдели.
А как же так всеми желанный указ НБУ, что всё это законные платёжные средства?
Банку такой отказ точно только в радость.
на мою думку це роблять з метою,додам що немає поки що ініціативи відмічати з якої причини клієнт відмовився від замовлення,так само і банк не коментує свої дії по рахункам клієнта або щодо встановлення лімітів
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sens
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Додано: Суб 01 лип, 2023 07:46
lara_08 написав: NatiK написав: sens написав:
Не зміг сьогодні забрати заздалегідь замовлені кошти в дол США з депозиту Приватбанку. Касир запропонувала лише потерті купюри 1996 року. Чому банк видає депозити в доларах лише купюрами зразка 1996 року в в неналежному стані для мене не зрозуміло... З тг каналу банка
Така ж ситуація: сьогодні з замовленої суми забрав менше половини, хотіли видати купюрами 1996 року, я кажу давайте хоча б 2006. Нема, тільки 1996 в касі.
Раніше там видавали тільки новими зі запахом свіжої фарби
Аналогично. Я отказалась от заказанной суммы, т.к. предлагали выдать купюрами 1996 г. ещё и с пятнами какими-то. Совсем обалдели.
особисто мені збирати на депозит по 37,5 і отримувати такі платіжні інструменти не підходить,побачимо через два місяці які будуть музейні експонати,бо Приват замовлення приймає та видає виключно х100 і ніякої решти
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sens
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