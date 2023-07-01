RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 292293294295

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:12

  sens написав:З тг каналу банка

У Прихвата є Телеграм, тим більше, з відкритими коментарями? :o
klug
 
Повідомлень: 8174
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:15

Re: ПриватБанк

  sens написав:Не зміг сьогодні забрати заздалегідь замовлені кошти в дол США з депозиту Приватбанку. Касир запропонувала лише потерті купюри 1996 року. Чому банк видає депозити в доларах лише купюрами зразка 1996 року в в неналежному стані для мене не зрозуміло... З тг каналу банка

Така ж ситуація: сьогодні з замовленої суми забрав менше половини, хотіли видати купюрами 1996 року, я кажу давайте хоча б 2006. Нема, тільки 1996 в касі.
Раніше там видавали тільки новими зі запахом свіжої фарби :D
Востаннє редагувалось NatiK в П'ят 30 чер, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз.
NatiK
 
Повідомлень: 43
З нами з: 01.02.18
Подякував: 164 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:16

  klug написав:
  sens написав:З тг каналу банка

У Прихвата є Телеграм, тим більше, з відкритими коментарями? :o
ні,срач тільки тут, мабуть
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13618
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:18

  NatiK написав:
  sens написав:Не зміг сьогодні забрати заздалегідь замовлені кошти в дол США з депозиту Приватбанку. Касир запропонувала лише потерті купюри 1996 року. Чому банк видає депозити в доларах лише купюрами зразка 1996 року в в неналежному стані для мене не зрозуміло... З тг каналу банка

Така ж ситуація: сьогодні з замовленої суми забрав менше половини, хотіли видати купюрами 1996 року, я кажу давайте хоча б 2006. Нема, тільки 1996 в касі
готівку замовлену тепер на касі можна буде обирати яку ви готові знову забрати до власних заощаджень
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13618
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:38

  sens написав:
  klug написав:
  sens написав:З тг каналу банка

У Прихвата є Телеграм, тим більше, з відкритими коментарями? :o
ні,срач тільки тут, мабуть

Тут лише ІПСОшники зі своїми вкидами.
klug
 
Повідомлень: 8174
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:20

  NatiK написав:
  sens написав:Не зміг сьогодні забрати заздалегідь замовлені кошти в дол США з депозиту Приватбанку. Касир запропонувала лише потерті купюри 1996 року. Чому банк видає депозити в доларах лише купюрами зразка 1996 року в в неналежному стані для мене не зрозуміло... З тг каналу банка

Така ж ситуація: сьогодні з замовленої суми забрав менше половини, хотіли видати купюрами 1996 року, я кажу давайте хоча б 2006. Нема, тільки 1996 в касі.
Раніше там видавали тільки новими зі запахом свіжої фарби :D

Аналогично. Я отказалась от заказанной суммы, т.к. предлагали выдать купюрами 1996 г. ещё и с пятнами какими-то. Совсем обалдели.
lara_08
 
Повідомлень: 779
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:26

  lara_08 написав:Аналогично. Я отказалась от заказанной суммы, т.к. предлагали выдать купюрами 1996 г. ещё и с пятнами какими-то. Совсем обалдели.

А как же так всеми желанный указ НБУ, что всё это законные платёжные средства? ;) Банку такой отказ точно только в радость.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3512
З нами з: 23.03.18
Подякував: 19 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 07:41

  klug написав:
  sens написав:
  sens написав:З тг каналу банка

У Прихвата є Телеграм, тим більше, з відкритими коментарями? :o
ні,срач тільки тут, мабуть

Тут лише ІПСОшники зі своїми вкидами.[/quote]
Шановний ви переплутали форум з тг каналом про новини . Я описав проблематику,на форумі її підтвердили,ваша думка важлива , тільки по суті питання.
Востаннє редагувалось sens в Суб 01 лип, 2023 07:49, всього редагувалось 1 раз.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13618
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 07:43

  moveton написав:
  lara_08 написав:Аналогично. Я отказалась от заказанной суммы, т.к. предлагали выдать купюрами 1996 г. ещё и с пятнами какими-то. Совсем обалдели.

А как же так всеми желанный указ НБУ, что всё это законные платёжные средства? ;) Банку такой отказ точно только в радость.
на мою думку це роблять з метою,додам що немає поки що ініціативи відмічати з якої причини клієнт відмовився від замовлення,так само і банк не коментує свої дії по рахункам клієнта або щодо встановлення лімітів
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13618
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 07:46

  lara_08 написав:
  NatiK написав:
  sens написав:Не зміг сьогодні забрати заздалегідь замовлені кошти в дол США з депозиту Приватбанку. Касир запропонувала лише потерті купюри 1996 року. Чому банк видає депозити в доларах лише купюрами зразка 1996 року в в неналежному стані для мене не зрозуміло... З тг каналу банка

Така ж ситуація: сьогодні з замовленої суми забрав менше половини, хотіли видати купюрами 1996 року, я кажу давайте хоча б 2006. Нема, тільки 1996 в касі.
Раніше там видавали тільки новими зі запахом свіжої фарби :D

Аналогично. Я отказалась от заказанной суммы, т.к. предлагали выдать купюрами 1996 г. ещё и с пятнами какими-то. Совсем обалдели.
особисто мені збирати на депозит по 37,5 і отримувати такі платіжні інструменти не підходить,побачимо через два місяці які будуть музейні експонати,бо Приват замовлення приймає та видає виключно х100 і ніякої решти
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13618
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 292293294295
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (195)
01.07.2023 07:51
Ринок ОВДП (4884)
01.07.2023 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.