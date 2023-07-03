Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України 1. Локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості. 2. Відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм2. 3. Плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна. 4. Надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний. 5. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожний
В пределах этих признаков износ считается незначительным и купюра обязана приниматься.
А недавняя инструкция говорит, что если купюра НЕ имеет признаков значительного износа, то она хорошая. А признаки очень лояльные:
1) банкноти іноземної валюти, які набули під час обігу одну або кілька ознак значного зношення/пошкодження: - розірвані (розрізані) на частини; - із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки); - зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень; - із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти; - із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях; - обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття); - мають явні друкарські недоліки;
2) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).
Очевидно, что этот же исчерпывающий список признаков недействительности купюры действует и в сторону выдачи клиенту. И мне что-то подсказывает, что вышеупомянутые "потёртые 1996 года" были не настолько изношены, чтобы попасть под этот список.