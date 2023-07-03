так з кдв 0.5%
з уні 0%
чи як?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лип, 2023 17:44
так з кдв 0.5%
з уні 0%
чи як?
Додано: Суб 01 лип, 2023 18:25
Додано: Пон 03 лип, 2023 10:30
Я так понял, что указ НБУ обязывает брать купюры любых годов выпуска. А насчет пятен и потертостей, это решает банк наверное.
Додано: Пон 03 лип, 2023 11:06
А НБУ ещё с 2019 года думает
В пределах этих признаков износ считается незначительным и купюра обязана приниматься.
А
Очевидно, что этот же исчерпывающий список признаков недействительности купюры действует и в сторону выдачи клиенту. И мне что-то подсказывает, что вышеупомянутые "потёртые 1996 года" были не настолько изношены, чтобы попасть под этот список.
Додано: Пон 03 лип, 2023 19:26
Добрый вечер когда должен начисляться кэшбэк по карте универсальная по акции кэшбэк 3%. Уже месяц прошёл с первого июня А кэшбэка всё нет...
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