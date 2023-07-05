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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 293294295296

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 17:44

https://t.me/pb_promos/195

так з кдв 0.5%
з уні 0%
чи як?
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:25

  v57 написав:https://t.me/pb_promos/195

так з кдв 0.5%
з уні 0%
чи як?

на інший банк наче комса з будь-якої картки
Переможців буде визначено за допомогою сервісу random.org
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:30

  moveton написав:
  lara_08 написав:Аналогично. Я отказалась от заказанной суммы, т.к. предлагали выдать купюрами 1996 г. ещё и с пятнами какими-то. Совсем обалдели.

А как же так всеми желанный указ НБУ, что всё это законные платёжные средства? ;) Банку такой отказ точно только в радость.

Я так понял, что указ НБУ обязывает брать купюры любых годов выпуска. А насчет пятен и потертостей, это решает банк наверное.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:06

  andreyiskra написав:Я так понял, что указ НБУ обязывает брать купюры любых годов выпуска. А насчет пятен и потертостей, это решает банк наверное.

А НБУ ещё с 2019 года думает несколько иначе:
Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками,
небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами
обміну валюти на території України
1. Локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або
втрата папером жорсткості.
2. Відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в
ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм2.
3. Плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до
5 мм кожна.
4. Надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук
довжиною до 3 мм кожний.
5. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох
штук діаметром не більше 1 мм кожний

В пределах этих признаков износ считается незначительным и купюра обязана приниматься.

А недавняя инструкция говорит, что если купюра НЕ имеет признаков значительного износа, то она хорошая. А признаки очень лояльные:
1) банкноти іноземної валюти, які набули під час обігу одну або кілька ознак значного зношення/пошкодження:
- розірвані (розрізані) на частини;
- із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);
- зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;
- із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;
- із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;
- обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);
- мають явні друкарські недоліки;

2) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).


Очевидно, что этот же исчерпывающий список признаков недействительности купюры действует и в сторону выдачи клиенту. И мне что-то подсказывает, что вышеупомянутые "потёртые 1996 года" были не настолько изношены, чтобы попасть под этот список.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 19:26

Добрый вечер когда должен начисляться кэшбэк по карте универсальная по акции кэшбэк 3%. Уже месяц прошёл с первого июня А кэшбэка всё нет...
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:11

Re: ПриватБанк

Від сьогодні нова акція
1. Виберіть товари продавця ROZETKA на загальну суму від 500 грн.
2. Під час оформлення замовлення виберіть тип оплати «5% знижки в разі оплати від 500 грн карткою Mastercard «Універсальна»/«Універсальна Gold» від ПриватБанку».
3. Оплатіть покупку карткою Mastercard «Універсальна»/«Універсальна Gold» від ПриватБанку https://newpromos.privatbank.ua/dodatko ... na_ROZETKA

Скористався і вже доказував на антифрод перевірці, що не шахрай :mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:19

Re: ПриватБанк

Дового дзвонив і писав в банк , так і не знайшов чи є відділення у Львові з касою де можна забрати долари з депозиту в СУБОТУ
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:27

  yama написав:Дового дзвонив і писав в банк , так і не знайшов чи є відділення у Львові з касою де можна забрати долари з депозиту в СУБОТУ

Зображення
не достоверный источник?
moveton
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