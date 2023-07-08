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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 294295296297

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:02

если тумба привата проглотит евро, то через какое время можно забрать в кассе или там только на депозит?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:19

  RobinGood написав:Є євро на рахунку, думаю зняти та обміняти в обміннику на долари.
Які підводні камені з євро? Всюди пишуть про старі долари, а з євро яка ситуація?
І ще, по якому курсу рахувати, щоб зняти максимум в 100к гривень?
Апд - максимум дають 2400 євро за раз.

Весной был во Львове, евро любые принимали без проблем. У нас в мухосранске обменники иногда - типа помятые, поищите пож. др. Была раньше проблема с крупными купюрами, сейчас вроде всё успокоилось. В Италии недавно семья отдыхала, там вообще без проблем - старые, новые, помятые, крупные купюры. Брали везде всё без проблем.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:37

чик Можна дуже швидко зняти з приват-вкладу, а з картками коміси.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 12:16

  Ой+ написав:дуже швидко

через какое время?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 12:33

  чик написав:
  Ой+ написав:дуже швидко

через какое время?

через хвилину, влаштує?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 13:26

Re: ПриватБанк

  valeriy59 написав:
Howl написав:Со следующего месяца погашение рассрочки в счёт кредитных средств без мзды.
Наконец то. А где написано? Если не секрет.
Щедрость оказывается до конца года.
https://www.facebook.com/privatbank/pos ... 6729ZPQvjl
Howl
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