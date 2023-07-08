ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лип, 2023 11:02
если тумба привата проглотит евро, то через какое время можно забрать в кассе или там только на депозит?
чик
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:19
RobinGood написав:
Є євро на рахунку, думаю зняти та обміняти в обміннику на долари.
Які підводні камені з євро? Всюди пишуть про старі долари, а з євро яка ситуація?
І ще, по якому курсу рахувати, щоб зняти максимум в 100к гривень?
Апд - максимум дають 2400 євро за раз.
Весной был во Львове, евро любые принимали без проблем. У нас в мухосранске обменники иногда - типа помятые, поищите пож. др. Была раньше проблема с крупными купюрами, сейчас вроде всё успокоилось. В Италии недавно семья отдыхала, там вообще без проблем - старые, новые, помятые, крупные купюры. Брали везде всё без проблем.
Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:37
чик Можна дуже швидко зняти з приват-вкладу, а з картками коміси.
Ой+
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Додано: Суб 08 лип, 2023 12:16
Ой+ написав:
дуже швидко
через какое время?
чик
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Додано: Суб 08 лип, 2023 12:33
чик написав: Ой+ написав:
дуже швидко
через какое время?
через хвилину, влаштує?
novichok
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Додано: Суб 08 лип, 2023 13:26
valeriy59 написав: Howl написав:Со следующего месяца погашение рассрочки в счёт кредитных средств без мзды.
Наконец то. А где написано? Если не секрет.
Щедрость оказывается до конца года.
https://www.facebook.com/privatbank/pos ... 6729ZPQvjl
Howl
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:21
novichok написав: чик написав: Ой+ написав:
дуже швидко
через какое время?
через хвилину, влаштує?
При умові, що приват-вклад вже є, а якщо тільки відкрити, то з наступного дня.
Ой+
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