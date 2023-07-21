RobinGood написав:Є євро на рахунку, думаю зняти та обміняти в обміннику на долари. Які підводні камені з євро? Всюди пишуть про старі долари, а з євро яка ситуація? І ще, по якому курсу рахувати, щоб зняти максимум в 100к гривень? Апд - максимум дають 2400 євро за раз.
Весной был во Львове, евро любые принимали без проблем. У нас в мухосранске обменники иногда - типа помятые, поищите пож. др. Была раньше проблема с крупными купюрами, сейчас вроде всё успокоилось. В Италии недавно семья отдыхала, там вообще без проблем - старые, новые, помятые, крупные купюры. Брали везде всё без проблем.
Слышал, что есть красная тропинка на банк "Юнекс", через IBAN, это правда? Кто-то пробовал вживую? И второй вопрос: платежи по реквизитам, если толкнуть сейчас из Привата (пятница 19:00), когда упадут примерно?