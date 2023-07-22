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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
6
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:19

  RobinGood написав:Є євро на рахунку, думаю зняти та обміняти в обміннику на долари.
Які підводні камені з євро? Всюди пишуть про старі долари, а з євро яка ситуація?
І ще, по якому курсу рахувати, щоб зняти максимум в 100к гривень?
Апд - максимум дають 2400 євро за раз.

Весной был во Львове, евро любые принимали без проблем. У нас в мухосранске обменники иногда - типа помятые, поищите пож. др. Была раньше проблема с крупными купюрами, сейчас вроде всё успокоилось. В Италии недавно семья отдыхала, там вообще без проблем - старые, новые, помятые, крупные купюры. Брали везде всё без проблем.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:37

чик Можна дуже швидко зняти з приват-вкладу, а з картками коміси.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 12:16

  Ой+ написав:дуже швидко

через какое время?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 12:33

  чик написав:
  Ой+ написав:дуже швидко

через какое время?

через хвилину, влаштує?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 13:26

Re: ПриватБанк

  valeriy59 написав:
Howl написав:Со следующего месяца погашение рассрочки в счёт кредитных средств без мзды.
Наконец то. А где написано? Если не секрет.
Щедрость оказывается до конца года.
https://www.facebook.com/privatbank/pos ... 6729ZPQvjl
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 14:21

  novichok написав:
  чик написав:
  Ой+ написав:дуже швидко

через какое время?

через хвилину, влаштує?

При умові, що приват-вклад вже є, а якщо тільки відкрити, то з наступного дня.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:55

Слышал, что есть красная тропинка на банк "Юнекс", через IBAN, это правда? Кто-то пробовал вживую?
И второй вопрос: платежи по реквизитам, если толкнуть сейчас из Привата (пятница 19:00), когда упадут примерно?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:35

Re: ПриватБанк

Искатель,
1) есть;
2) без понятия;
3) если в пользу юрлица, то сегодня; физлица — вроде как, на следующий день. Для троп это не распространяется.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:45

  Искатель написав:Слышал, что есть красная тропинка на банк "Юнекс", через IBAN, это правда? Кто-то пробовал вживую?

Есть. Да, отлично работает.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:47

  ramzes4 написав:
  Искатель написав:Слышал, что есть красная тропинка на банк "Юнекс", через IBAN, это правда? Кто-то пробовал вживую?

Есть. Да, отлично работает.

А чо красная? Православная.
І треба хреститися при відправці :)
Amethyst
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