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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
6
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 13:30

Re: ПриватБанк

А як потягнути Приватом? Сендмані вже не працює.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:39

  Amethyst написав:А чо красная? Православная.


То застарілі дані, з 2021 року вже католицька 8)
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:46

  ramzes4 написав:
  Искатель написав:Слышал, что есть красная тропинка на банк "Юнекс", через IBAN, это правда? Кто-то пробовал вживую?

Есть. Да, отлично работает.

Якщо не тяжко напишить хто небуть в приватні повідомлення, як воно працює.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:55

На НЕО в мес. Приват выпускает без. комиссии 10тыс или 20 тыс.? Подскажите.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 15:04

  Игорь Алексеевич написав:На НЕО в мес. Приват выпускает без. комиссии 10тыс или 20 тыс.? Подскажите.
Скільки хош, хочь мульен
novichok
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Повідомлень: 3038
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 15:23

Re: ПриватБанк

раніше користувався виводом на пумб без комісій. потім прибрали.
це називається "тропинка"?
а тепер бачу що залишилися ще інші способи? де можна дізнатися про них?
daap
 
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