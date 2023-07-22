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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лип, 2023 13:30
А як потягнути Приватом? Сендмані вже не працює.
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lel
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Додано: Суб 22 лип, 2023 14:39
Amethyst написав:
А чо красная? Православная.
То застарілі дані, з 2021 року вже католицька
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wildlynx
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Додано: Суб 22 лип, 2023 14:46
ramzes4 написав: Искатель написав:
Слышал, что есть красная тропинка на банк "Юнекс", через IBAN, это правда? Кто-то пробовал вживую?
Есть. Да, отлично работает.
Якщо не тяжко напишить хто небуть в приватні повідомлення, як воно працює.
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novichok
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Додано: Суб 22 лип, 2023 14:55
На НЕО в мес. Приват выпускает без. комиссии 10тыс или 20 тыс.? Подскажите.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 22 лип, 2023 15:04
Игорь Алексеевич написав:
На НЕО в мес. Приват выпускает без. комиссии 10тыс или 20 тыс.? Подскажите.
Скільки хош, хочь мульен
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novichok
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Додано: Суб 22 лип, 2023 15:23
раніше користувався виводом на пумб без комісій. потім прибрали.
це називається "тропинка"?
а тепер бачу що залишилися ще інші способи? де можна дізнатися про них?
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daap
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