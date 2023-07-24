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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298

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ПриватБанк 3.3 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
6
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 13:30

Re: ПриватБанк

А як потягнути Приватом? Сендмані вже не працює.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:39

  Amethyst написав:А чо красная? Православная.


То застарілі дані, з 2021 року вже католицька 8)
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:46

  ramzes4 написав:
  Искатель написав:Слышал, что есть красная тропинка на банк "Юнекс", через IBAN, это правда? Кто-то пробовал вживую?

Есть. Да, отлично работает.

Якщо не тяжко напишить хто небуть в приватні повідомлення, як воно працює.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:55

На НЕО в мес. Приват выпускает без. комиссии 10тыс или 20 тыс.? Подскажите.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 15:04

  Игорь Алексеевич написав:На НЕО в мес. Приват выпускает без. комиссии 10тыс или 20 тыс.? Подскажите.
Скільки хош, хочь мульен
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 15:23

Re: ПриватБанк

раніше користувався виводом на пумб без комісій. потім прибрали.
це називається "тропинка"?
а тепер бачу що залишилися ще інші способи? де можна дізнатися про них?
daap
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 00:06

  lel написав:А як потягнути Приватом? Сендмані вже не працює.

В самому додатку п24
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 00:27

  lara_08 написав:
  lel написав:А як потягнути Приватом? Сендмані вже не працює.

В самому додатку п24

У мене виходить потягнути на карту Привата тільки якщо карта-донор додана в гаманець Привата. По іншому ніяк. Не дуже напрягає, але... чи можна потягнути з карти іншого банку не рееструючи її в П24?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 08:58

  novichok написав:
  lara_08 написав:
  lel написав:А як потягнути Приватом? Сендмані вже не працює.

В самому додатку п24

У мене виходить потягнути на карту Привата тільки якщо карта-донор додана в гаманець Привата. По іншому ніяк. Не дуже напрягає, але... чи можна потягнути з карти іншого банку не рееструючи її в П24?

В меню Переказ на картку свайпните вправо- появится поле для введения данных карты донора.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:02

  daap написав:раніше користувався виводом на пумб без комісій. потім прибрали.
це називається "тропинка"?
а тепер бачу що залишилися ще інші способи? де можна дізнатися про них?
Так, це i називається.
Однак з таких питань пишiть краще автору в ПП.
Тому що може бути так, як у Вашому першому реченнi або якось так: viewtopic.php?p=5589674#p5589674
😉
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