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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 296297298299 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 53 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 5 2- Погане. Некомпетентне. 11% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 16 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 20 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 11% 6 Всього голосів : 53 Додано: Вів 25 лип, 2023 18:05

Мой личный менеджер после 18 не отвечает (хотя её из VIP в Privat-Banking перевели),и пишут 24/7(да, конечно,кроме выходных и после 18) но она хотябы может другие вопросы очень быстро решить, с которыми другие не справились.

Сервис премиум визы - столик не держат, девочки на ПРЕМИУМ линии лет 15 по голосу видно из забитых сел, не знают какие рестораны-партнеры, пришел - а мой столик отдали.Админитратор заведения не "пробачте", а "перепрошую" (у этих слов разное значение), "перепрошую" это когда на ногу наступили.Мы стоим как дураки 10 минут ждем пока с нашего стола убрали людей,а мусор/пепел на диванчинчиках НЕТ, "и так сойдет ".Потом, когда мы сидим и ждем 15(!!!!) минут и никто не подходит и не приносит плед, а перед нами целый зал, некоторым вообще лижут зад.Я уже не выдержал, позвал администратора (ходила по залу, и спрашивала все ли у них в порядке, к нам НОЛЬ внимания, на нас мельком и глаза убирает), я не выдержал и позвонил в Визу, а там девочка лет 17-18, мы тут не причем, мы оказываем ИНФОРМАЦИОННЫЕ услуги. -Тогда уберите слово премиум вообще.И эта девочка не одна, там что парни, что девочки - только школу закончили, спрашивают какой город, что значит какой город, у вас не так много партнеров и вы даже не знаете что 90% из них - Киев.Еще и с интонацией что я ей что-то должен.Причем ресторан через них заказан, что за идиотские вопросы?

Про 3700 я молчу, это давно не премиум, те же мальничи и девочки, которые ничего не знают и сами противоречат своим словам.

Приват, виза, мастер премиум скатились ниже принтуса.

У не премиум клиентов 3700 вообще робот.Ничего не понимаю.

За что я плачу деньги? Кто-то тоже заметил что они дно пробили? У меня одного супер ужасная премиум поддержка примерно с октября?Мой личный менеджер после 18 не отвечает (хотя её из VIP в Privat-Banking перевели),и пишут 24/7(да, конечно,кроме выходных и после 18) но она хотябы может другие вопросы очень быстро решить, с которыми другие не справились.Сервис премиум визы - столик не держат, девочки на ПРЕМИУМ линии лет 15 по голосу видно из забитых сел, не знают какие рестораны-партнеры, пришел - а мой столик отдали.Админитратор заведения не "пробачте", а "перепрошую" (у этих слов разное значение), "перепрошую" это когда на ногу наступили.Мы стоим как дураки 10 минут ждем пока с нашего стола убрали людей,а мусор/пепел на диванчинчиках НЕТ, "и так сойдет ".Потом, когда мы сидим и ждем 15(!!!!) минут и никто не подходит и не приносит плед, а перед нами целый зал, некоторым вообще лижут зад.Я уже не выдержал, позвал администратора (ходила по залу, и спрашивала все ли у них в порядке, к нам НОЛЬ внимания, на нас мельком и глаза убирает), я не выдержал и позвонил в Визу, а там девочка лет 17-18, мы тут не причем, мы оказываем ИНФОРМАЦИОННЫЕ услуги. -Тогда уберите слово премиум вообще.И эта девочка не одна, там что парни, что девочки - только школу закончили, спрашивают какой город, что значит какой город, у вас не так много партнеров и вы даже не знаете что 90% из них - Киев.Еще и с интонацией что я ей что-то должен.Причем ресторан через них заказан, что за идиотские вопросы?Про 3700 я молчу, это давно не премиум, те же мальничи и девочки, которые ничего не знают и сами противоречат своим словам.Приват, виза, мастер премиум скатились ниже принтуса.У не премиум клиентов 3700 вообще робот.Ничего не понимаю.За что я плачу деньги? Кто-то тоже заметил что они дно пробили? PrivatSucks Повідомлень: 2 З нами з: 25.07.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лип, 2023 18:24 Re: ПриватБанк PrivatSucks написав: У меня одного супер ужасная премиум поддержка примерно с октября?

Мой личный менеджер после 18 не отвечает (хотя её из VIP в Privat-Banking перевели),и пишут 24/7(да, конечно,кроме выходных и после 18) но она хотябы может другие вопросы очень быстро решить, с которыми другие не справились.

Сервис премиум визы - столик не держат, девочки на ПРЕМИУМ линии лет 15 по голосу видно из забитых сел, не знают какие рестораны-партнеры, пришел - а мой столик отдали.Админитратор заведения не "пробачте", а "перепрошую" (у этих слов разное значение), "перепрошую" это когда на ногу наступили.Мы стоим как дураки 10 минут ждем пока с нашего стола убрали людей,а мусор/пепел на диванчинчиках НЕТ, "и так сойдет ".Потом, когда мы сидим и ждем 15(!!!!) минут и никто не подходит и не приносит плед, а перед нами целый зал, некоторым вообще лижут зад.Я уже не выдержал, позвал администратора (ходила по залу, и спрашивала все ли у них в порядке, к нам НОЛЬ внимания, на нас мельком и глаза убирает), я не выдержал и позвонил в Визу, а там девочка лет 17-18, мы тут не причем, мы оказываем ИНФОРМАЦИОННЫЕ услуги. -Тогда уберите слово премиум вообще.И эта девочка не одна, там что парни, что девочки - только школу закончили, спрашивают какой город, что значит какой город, у вас не так много партнеров и вы даже не знаете что 90% из них - Киев.Еще и с интонацией что я ей что-то должен.Причем ресторан через них заказан, что за идиотские вопросы?

Про 3700 я молчу, это давно не премиум, те же мальничи и девочки, которые ничего не знают и сами противоречат своим словам.

Приват, виза, мастер премиум скатились ниже принтуса.

У не премиум клиентов 3700 вообще робот.Ничего не понимаю.

За что я плачу деньги? Кто-то тоже заметил что они дно пробили? У меня одного супер ужасная премиум поддержка примерно с октября?Мой личный менеджер после 18 не отвечает (хотя её из VIP в Privat-Banking перевели),и пишут 24/7(да, конечно,кроме выходных и после 18) но она хотябы может другие вопросы очень быстро решить, с которыми другие не справились.Сервис премиум визы - столик не держат, девочки на ПРЕМИУМ линии лет 15 по голосу видно из забитых сел, не знают какие рестораны-партнеры, пришел - а мой столик отдали.Админитратор заведения не "пробачте", а "перепрошую" (у этих слов разное значение), "перепрошую" это когда на ногу наступили.Мы стоим как дураки 10 минут ждем пока с нашего стола убрали людей,а мусор/пепел на диванчинчиках НЕТ, "и так сойдет ".Потом, когда мы сидим и ждем 15(!!!!) минут и никто не подходит и не приносит плед, а перед нами целый зал, некоторым вообще лижут зад.Я уже не выдержал, позвал администратора (ходила по залу, и спрашивала все ли у них в порядке, к нам НОЛЬ внимания, на нас мельком и глаза убирает), я не выдержал и позвонил в Визу, а там девочка лет 17-18, мы тут не причем, мы оказываем ИНФОРМАЦИОННЫЕ услуги. -Тогда уберите слово премиум вообще.И эта девочка не одна, там что парни, что девочки - только школу закончили, спрашивают какой город, что значит какой город, у вас не так много партнеров и вы даже не знаете что 90% из них - Киев.Еще и с интонацией что я ей что-то должен.Причем ресторан через них заказан, что за идиотские вопросы?Про 3700 я молчу, это давно не премиум, те же мальничи и девочки, которые ничего не знают и сами противоречат своим словам.Приват, виза, мастер премиум скатились ниже принтуса.У не премиум клиентов 3700 вообще робот.Ничего не понимаю.За что я плачу деньги? Кто-то тоже заметил что они дно пробили? Це тема банку, а не ресторану Це тема банку, а не ресторану Faceless

Модератор Повідомлень: 33468 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1393 раз. Подякували: 7792 раз. Профіль 4 7 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 296297298299 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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