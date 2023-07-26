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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 296297298299

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:05

У меня одного супер ужасная премиум поддержка примерно с октября?
Мой личный менеджер после 18 не отвечает (хотя её из VIP в Privat-Banking перевели),и пишут 24/7(да, конечно,кроме выходных и после 18) но она хотябы может другие вопросы очень быстро решить, с которыми другие не справились.
Сервис премиум визы - столик не держат, девочки на ПРЕМИУМ линии лет 15 по голосу видно из забитых сел, не знают какие рестораны-партнеры, пришел - а мой столик отдали.Админитратор заведения не "пробачте", а "перепрошую" (у этих слов разное значение), "перепрошую" это когда на ногу наступили.Мы стоим как дураки 10 минут ждем пока с нашего стола убрали людей,а мусор/пепел на диванчинчиках НЕТ, "и так сойдет ".Потом, когда мы сидим и ждем 15(!!!!) минут и никто не подходит и не приносит плед, а перед нами целый зал, некоторым вообще лижут зад.Я уже не выдержал, позвал администратора (ходила по залу, и спрашивала все ли у них в порядке, к нам НОЛЬ внимания, на нас мельком и глаза убирает), я не выдержал и позвонил в Визу, а там девочка лет 17-18, мы тут не причем, мы оказываем ИНФОРМАЦИОННЫЕ услуги. -Тогда уберите слово премиум вообще.И эта девочка не одна, там что парни, что девочки - только школу закончили, спрашивают какой город, что значит какой город, у вас не так много партнеров и вы даже не знаете что 90% из них - Киев.Еще и с интонацией что я ей что-то должен.Причем ресторан через них заказан, что за идиотские вопросы?
Про 3700 я молчу, это давно не премиум, те же мальничи и девочки, которые ничего не знают и сами противоречат своим словам.
Приват, виза, мастер премиум скатились ниже принтуса.
У не премиум клиентов 3700 вообще робот.Ничего не понимаю. :?
За что я плачу деньги? Кто-то тоже заметил что они дно пробили? :evil:
PrivatSucks
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:24

Re: ПриватБанк

PrivatSucks написав:У меня одного супер ужасная премиум поддержка примерно с октября?
Мой личный менеджер после 18 не отвечает (хотя её из VIP в Privat-Banking перевели),и пишут 24/7(да, конечно,кроме выходных и после 18) но она хотябы может другие вопросы очень быстро решить, с которыми другие не справились.
Сервис премиум визы - столик не держат, девочки на ПРЕМИУМ линии лет 15 по голосу видно из забитых сел, не знают какие рестораны-партнеры, пришел - а мой столик отдали.Админитратор заведения не "пробачте", а "перепрошую" (у этих слов разное значение), "перепрошую" это когда на ногу наступили.Мы стоим как дураки 10 минут ждем пока с нашего стола убрали людей,а мусор/пепел на диванчинчиках НЕТ, "и так сойдет ".Потом, когда мы сидим и ждем 15(!!!!) минут и никто не подходит и не приносит плед, а перед нами целый зал, некоторым вообще лижут зад.Я уже не выдержал, позвал администратора (ходила по залу, и спрашивала все ли у них в порядке, к нам НОЛЬ внимания, на нас мельком и глаза убирает), я не выдержал и позвонил в Визу, а там девочка лет 17-18, мы тут не причем, мы оказываем ИНФОРМАЦИОННЫЕ услуги. -Тогда уберите слово премиум вообще.И эта девочка не одна, там что парни, что девочки - только школу закончили, спрашивают какой город, что значит какой город, у вас не так много партнеров и вы даже не знаете что 90% из них - Киев.Еще и с интонацией что я ей что-то должен.Причем ресторан через них заказан, что за идиотские вопросы?
Про 3700 я молчу, это давно не премиум, те же мальничи и девочки, которые ничего не знают и сами противоречат своим словам.
Приват, виза, мастер премиум скатились ниже принтуса.
У не премиум клиентов 3700 вообще робот.Ничего не понимаю. :?
За что я плачу деньги? Кто-то тоже заметил что они дно пробили? :evil:
Це тема банку, а не ресторану
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:35

Faceless
Про банк тоже написал, разве нет?
Тем более что на сайте https://privatbank.ua/premium-banking/c ... mium-cards
https://privatbank.ua/premium-banking/concierge-service

"Як вибрати, куди звертатися?

Усе просто! Вибирайте контакти залежно від платіжної системи вашої картки. Якщо у вас картки обох систем, можна звертатися в обидві служби Visa та Mastercard.

Банківські питання та операції з картками залиште для Premium-підтримки ПриватБанку."

Как мне кажется, они непосредственное отношение к этому имеют, раз пишут такой текст.
PrivatSucks
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:16

дно- платить банку))
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 09:38

Оплата ПДФО і ВЗ через особистий кабінет податкової буде з комісією як переказ, якщо обрати сервіс liqpay? Чи буде, як покупка?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 09:45

  anikola13 написав:Оплата ПДФО і ВЗ через особистий кабінет податкової буде з комісією як переказ, якщо обрати сервіс liqpay? Чи буде, як покупка?

Проходить як бюджетні платежі, але liqpay дере свій 1%.
klug
 
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