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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:05

  v57 написав:дно- платить банку))


ну если человеку похвастаться ))

тем более 600 в мес не так и много, кофе не пить
это не 10-12 в год сходу а не помесячно

а халявы на Визу почти и нет - только Прокредит да Райф с невменямеой суммой
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 15:06

Re: ПриватБанк

Хочу взяти кредит готівкою. Перейшов на офіційний сайт, там пропонують 1,5% в місяць, тОбто 18% річних. Правда там 12 місяців опції нема, є лиш 10 місяців, але то суті не міняє. Питання в іншому, там вказано 37% річних - реальна поцентна ставка.

Телефоную на гарячую лінію, питаю, що це таке, і скільки насправді треба платити за кредит, оператор знову починає розказувати про 1.5% в місяць, що виходить 18% річних, а ніяк не 37%.

Хто вже брав кредит готівкою, напишіть, скільки насправді треба заплатити відсотків.
shushuk33
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 16:00

  shushuk33 написав:Хочу взяти кредит готівкою. Перейшов на офіційний сайт, там пропонують 1,5% в місяць, тОбто 18% річних. Правда там 12 місяців опції нема, є лиш 10 місяців, але то суті не міняє. Питання в іншому, там вказано 37% річних - реальна поцентна ставка.

Телефоную на гарячую лінію, питаю, що це таке, і скільки насправді треба платити за кредит, оператор знову починає розказувати про 1.5% в місяць, що виходить 18% річних, а ніяк не 37%.

Хто вже брав кредит готівкою, напишіть, скільки насправді треба заплатити відсотків.

Прикол в тому що 1.5% це фіксована сума, тобто незалежно від того скільки ви погасили ви платите фіксовану суму відсотків щомісяця, тому й виходить 37% річних.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 16:18

Re: ПриватБанк

волшебство арифметики :lol:
смотрите там есть "істотні характеристики"
17 3. Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для
клієнта
18 Загальні витрати за кредитом
[уключаючи відсотки за
користування кредитом, комісії
банку та інші витрати клієнта на
супровідні послуги банку,
кредитного посередника (за
наявності) та третіх осіб], грн

2 250 грн. - розрахунок здійснено
на суму 15 000 грн. на термін 10
міс.

162 000 грн - розрахунок здійснено
на суму 300 000 грн. на термін 36
міс.

19 Орієнтовна загальна вартість
кредиту для клієнта за весь строк
користування кредитом (сума
кредиту та загальні витрати за
кредитом), грн

17 250 грн.- розрахунок здійснено
на суму 15 000 грн. на термін 10
міс.

462 000 грн - розрахунок здійснено
на суму 300 000 грн. на термін 36
міс.

тобто если берете 15000 грн на 10 мес то возвращаете по 1725 грн каждый месяц, всего 17250 грн за 10 мес, или 2250 грн "переплаты" (1,5%*15000*10мес)
устраивает - берите, не морочьте голову цыфрами
Востаннє редагувалось nekefer в Сер 26 лип, 2023 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 16:26

  antey718 написав:Прикол в тому що 1.5% це фіксована сума, тобто незалежно від того скільки ви погасили ви платите фіксовану суму відсотків щомісяця, тому й виходить 37% річних.

Это очевидно, но интересно почему именно 37%. В характеристиках написано: "Схема погашення: Однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування (ануїтетна схема погашення заборгованості)". Разве это не должно давать ровно удвоение, т.е. только 36% ? Или Приват считает, что эти самые 1.5% в месяц погашают и тело кредита и поэтому эффективная ставка немного задирается?
moveton
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