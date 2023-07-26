Хочу взяти кредит готівкою. Перейшов на офіційний сайт, там пропонують 1,5% в місяць, тОбто 18% річних. Правда там 12 місяців опції нема, є лиш 10 місяців, але то суті не міняє. Питання в іншому, там вказано 37% річних - реальна поцентна ставка.
Телефоную на гарячую лінію, питаю, що це таке, і скільки насправді треба платити за кредит, оператор знову починає розказувати про 1.5% в місяць, що виходить 18% річних, а ніяк не 37%.
Хто вже брав кредит готівкою, напишіть, скільки насправді треба заплатити відсотків.
shushuk33 написав:Хочу взяти кредит готівкою. Перейшов на офіційний сайт, там пропонують 1,5% в місяць, тОбто 18% річних. Правда там 12 місяців опції нема, є лиш 10 місяців, але то суті не міняє. Питання в іншому, там вказано 37% річних - реальна поцентна ставка.
Телефоную на гарячую лінію, питаю, що це таке, і скільки насправді треба платити за кредит, оператор знову починає розказувати про 1.5% в місяць, що виходить 18% річних, а ніяк не 37%.
Хто вже брав кредит готівкою, напишіть, скільки насправді треба заплатити відсотків.
Прикол в тому що 1.5% це фіксована сума, тобто незалежно від того скільки ви погасили ви платите фіксовану суму відсотків щомісяця, тому й виходить 37% річних.
волшебство арифметики смотрите там есть "істотні характеристики"
17 3. Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта 18 Загальні витрати за кредитом [уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії банку та інші витрати клієнта на супровідні послуги банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], грн
2 250 грн. - розрахунок здійснено на суму 15 000 грн. на термін 10 міс.
162 000 грн - розрахунок здійснено на суму 300 000 грн. на термін 36 міс.
19 Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн
17 250 грн.- розрахунок здійснено на суму 15 000 грн. на термін 10 міс.
462 000 грн - розрахунок здійснено на суму 300 000 грн. на термін 36 міс.
тобто если берете 15000 грн на 10 мес то возвращаете по 1725 грн каждый месяц, всего 17250 грн за 10 мес, или 2250 грн "переплаты" (1,5%*15000*10мес) устраивает - берите, не морочьте голову цыфрами
Востаннє редагувалось nekefer в Сер 26 лип, 2023 16:27, всього редагувалось 1 раз.
antey718 написав:Прикол в тому що 1.5% це фіксована сума, тобто незалежно від того скільки ви погасили ви платите фіксовану суму відсотків щомісяця, тому й виходить 37% річних.
Это очевидно, но интересно почему именно 37%. В характеристиках написано: "Схема погашення: Однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування (ануїтетна схема погашення заборгованості)". Разве это не должно давать ровно удвоение, т.е. только 36% ? Или Приват считает, что эти самые 1.5% в месяц погашают и тело кредита и поэтому эффективная ставка немного задирается?
antey718 написав:Прикол в тому що 1.5% це фіксована сума, тобто незалежно від того скільки ви погасили ви платите фіксовану суму відсотків щомісяця, тому й виходить 37% річних.
Это очевидно, но интересно почему именно 37%. В характеристиках написано: "Схема погашення: Однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування (ануїтетна схема погашення заборгованості)". Разве это не должно давать ровно удвоение, т.е. только 36% ? Или Приват считает, что эти самые 1.5% в месяц погашают и тело кредита и поэтому эффективная ставка немного задирается?
Та набрехав Приват про 37%, там повинно бути вказано 18% А ануітет то ото, шо тут і вказано - рівними частинами (там разом і тіло і %%):
nekefer написав:тобто если берете 15000 грн на 10 мес то возвращаете по 1725 грн каждый месяц, всего 17250 грн за 10 мес, или 2250 грн "переплаты" (1,5%*15000*10мес)
... нічого не вказано про можливість/умови дострокового погашення
ПС. А може є десь в ДКБО якась коміс за видачу таких кредитів = 19%
Amethyst написав:Та набрехав Приват про 37%, там повинно бути вказано 18%
Почему 18% ? Мы же гасим тело каждый месяц. Поэтому получается, что банк нам одолжил, допустим, 1000 грн в течение первого месяца, только 900 грн в течение второго и т.д. Вот если бы мы просто в конце десяти месяцев отдали 1150 грн - это было бы 18% годовых. А так получается, что банк нам даёт в среднем в два раза меньше, чем 1000, поэтому ставка в два раза больше - 36% Вот как Приват выводит 37% - это не очевидно, хотя и есть предположения. Например, тем, что 15% за 10 месяцев в годовые переводятся не простым процентом, а сложным.
Amethyst написав:... нічого не вказано про можливість/умови дострокового погашення
moveton написав:Почему 18% ? Мы же гасим тело каждый месяц. Поэтому получается, что банк нам одолжил, допустим, 1000 грн в течение первого месяца, только 900 грн в течение второго и т.д.
Банк нам сразу дает 15К, а потом каждій месяц ждет от нас 1725
Если бы мы отдали тело кредита в конце срока тогда было бы 18%, а поскольку мы отдаем его ежемесячно, а проценты фиксированные, то стоимость кредита растет для заемщика каждый месяц и по итогам года выходит на 37%. Есть методика как считать реальную ставку от НБУ, курите если есть желание https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0016500-21#n13