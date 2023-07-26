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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 20:05

Re: ПриватБанк

Код: Виділити все
Cума   12000   1,5   
   Дата          Платіж      Cashflow   
    01.01.2023               12000   
1   01.02.2023   1000   180   -1180   
2   01.03.2023   1000   180   -1180   
3   01.04.2023   1000   180   -1180   
4   01.05.2023   1000   180   -1180   
5   01.06.2023   1000   180   -1180   
6   01.07.2023   1000   180   -1180   
7   01.08.2023   1000   180   -1180   
8   01.09.2023   1000   180   -1180   
9   01.10.2023   1000   180   -1180   
10   01.11.2023   1000   180   -1180   
11   01.12.2023   1000   180   -1180   
12   01.01.2024   1000   180   -1180   
               
               
               36,94%  =XIRR(E3:E15;B3:B15)
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 20:57

Re: ПриватБанк

прийшла пропозиція від Привата 3% кешбека на ОККО по 25 серпня
pavyak
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