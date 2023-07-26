|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лип, 2023 20:05
- Код: Виділити все
Cума 12000 1,5
Дата Платіж Cashflow
01.01.2023 12000
1 01.02.2023 1000 180 -1180
2 01.03.2023 1000 180 -1180
3 01.04.2023 1000 180 -1180
4 01.05.2023 1000 180 -1180
5 01.06.2023 1000 180 -1180
6 01.07.2023 1000 180 -1180
7 01.08.2023 1000 180 -1180
8 01.09.2023 1000 180 -1180
9 01.10.2023 1000 180 -1180
10 01.11.2023 1000 180 -1180
11 01.12.2023 1000 180 -1180
12 01.01.2024 1000 180 -1180
36,94% =XIRR(E3:E15;B3:B15)
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 815
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лип, 2023 20:57
прийшла пропозиція від Привата 3% кешбека на ОККО по 25 серпня
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2479
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему