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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 20:05

Re: ПриватБанк

Код: Виділити все
Cума   12000   1,5   
   Дата          Платіж      Cashflow   
    01.01.2023               12000   
1   01.02.2023   1000   180   -1180   
2   01.03.2023   1000   180   -1180   
3   01.04.2023   1000   180   -1180   
4   01.05.2023   1000   180   -1180   
5   01.06.2023   1000   180   -1180   
6   01.07.2023   1000   180   -1180   
7   01.08.2023   1000   180   -1180   
8   01.09.2023   1000   180   -1180   
9   01.10.2023   1000   180   -1180   
10   01.11.2023   1000   180   -1180   
11   01.12.2023   1000   180   -1180   
12   01.01.2024   1000   180   -1180   
               
               
               36,94%  =XIRR(E3:E15;B3:B15)
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 20:57

Re: ПриватБанк

прийшла пропозиція від Привата 3% кешбека на ОККО по 25 серпня
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 22:25

  nekefer написав:эффективная ставка 31,5%
учитывая ставку НБУ 25% и беззалоговость кредита любому желающему это даром
Зображення

Ток я чото не понял почему на 15000 при 1.5% в мес будут начислено 393,75?!
Это при 31.5% годовых будет 393.75, а при 1.5% в мес от СУММЫ КРЕДИТА всегда будет 225 грн :)
Советую, все таки, shushuk33 заполучить подобную талбичку расчета месячных платежей и потом только принимать решение :wink:
Мой расчет отакой:
Зображення
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 23:02

  Amethyst написав:
  nekefer написав:эффективная ставка 31,5%
учитывая ставку НБУ 25% и беззалоговость кредита любому желающему это даром
Зображення

Ток я чото не понял почему на 15000 при 1.5% в мес будут начислено 393,75?!
Это при 31.5% годовых будет 393.75, а при 1.5% в мес от СУММЫ КРЕДИТА всегда будет 225 грн :)

если бы кредит был без маркетинговых заморочек, то вот по чесноку бы написали 31,5% годовых на остаток задолженности
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 23:08

  Amethyst написав:Ток я чото не понял почему на 15000 при 1.5% в мес будут начислено 393,75?!
Это при 31.5% годовых будет 393.75, а при 1.5% в мес от СУММЫ КРЕДИТА всегда будет 225 грн :)

Так о том же и разговор, что если говорить о эквивалентном кредите классической схемы, когда процент идёт на ТЕКУЩИЙ кредит, т.е. на ту сумму, которая у банка одолжена сейчас, то получается 31.5%, а не 18%. Почему так? Ну элементарный вопрос: берём в кредит 1000 грн и должны отдать 1150 грн. Три варианта:
1) Отдаём все 1150 через 10 месяцев;
2) Отдаём ануитетно по 115 в месяц;
3) Как в известном анекдоте, сразу же отдаём взятую 1000 назад, остаёмся ещё 150 должны и отдаём их (буду щедрым) пусть даже через 10 месяцев.

Так вот, это всё одинаковые условия? Если да (а чо, возвращаем же одинаковую сумму)... Ну что ж, тогда у Привата 18%.

Но, как у Привата получилось 37% пока всё более не понятно :roll: Видимо, у НБУ всё равно иная методика. Ниасилил её разобрать пока.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 23:19

Re: ПриватБанк

НБУ считает по умному, вон antey718 посчитал, но физики так не делают
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%82%D0%B8
грубо говоря та же тема как с доходностями облигаций, написано у брокера много, а когда физик считает по аналогии с депозитом, то выходит меньше
только тут наоборот, физик видит мало, но доходность для банка на высоте
nekefer
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