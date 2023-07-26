Додано: Сер 26 лип, 2023 23:08

Amethyst написав: Ток я чото не понял почему на 15000 при 1.5% в мес будут начислено 393,75?!

Это при 31.5% годовых будет 393.75, а при 1.5% в мес от СУММЫ КРЕДИТА всегда будет 225 грн Ток я чото не понял почему на 15000 при 1.5% в мес будут начислено 393,75?!Это при 31.5% годовых будет 393.75, а при 1.5% в мес от СУММЫ КРЕДИТА всегда будет 225 грн

Так о том же и разговор, что если говорить о эквивалентном кредите классической схемы, когда процент идёт на ТЕКУЩИЙ кредит, т.е. на ту сумму, которая у банка одолжена сейчас, то получается 31.5%, а не 18%. Почему так? Ну элементарный вопрос: берём в кредит 1000 грн и должны отдать 1150 грн. Три варианта:1) Отдаём все 1150 через 10 месяцев;2) Отдаём ануитетно по 115 в месяц;3) Как в известном анекдоте, сразу же отдаём взятую 1000 назад, остаёмся ещё 150 должны и отдаём их (буду щедрым) пусть даже через 10 месяцев.Так вот, это всё одинаковые условия? Если да (а чо, возвращаем же одинаковую сумму)... Ну что ж, тогда у Привата 18%.Но, как у Привата получилось 37% пока всё более не понятноВидимо, у НБУ всё равно иная методика. Ниасилил её разобрать пока.