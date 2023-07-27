Додано: Чет 27 лип, 2023 00:57

, та да, разница между SIM и YTM. Думающие, что YTM - это "не реальный доход" берут такой кредит "под 18%" и радуются. В порядке игры ума: допустим, банк также предоставляет безналоговый депозит на 10 месяцев, который вместе с процентами возвращается, как обычно, в конце срока. И проценты от годовой ставки считает по SIM, т.е. просто по пропорции к году. Какая должна быть ставка такого депо, чтобы мы взяли кредит, положили его на депо и через 10 месяцев вышли в 0?Моё решение: весь взятый кредит мы на депо положить не можем потому, что платить нечем будет. Значит мы вынуждены 9 первых платежей отложить под грушу и только десятый кладём на депо. Обозначим:M - сумма кредитаP - доходность депозитаD - сумма депозитаСвязано оно так:M - D = 9 * M * 1.015 / 10M * 1.15 = D * (1 + P / 12 * 10)D = 1(последняя единица условная потому, что тут важно только M/D и P).Загоняем ви имеем результат:M = 2000/173P = 12762/865Иными словами, чтобы кинуть гривну на такое депо, нужно взять кредит на 11.56 грн. А самое интересное: ставка по депозиту должна быть 12762/865 * 100% = 1475%Это тоже вполне себе "человеческая" методика расчёта эффективной процентной ставки и, как видим, с 37% Приват ещё поскромничал.