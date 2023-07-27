nekefer написав:эффективная ставка 31,5% учитывая ставку НБУ 25% и беззалоговость кредита любому желающему это даром
Ток я чото не понял почему на 15000 при 1.5% в мес будут начислено 393,75?! Это при 31.5% годовых будет 393.75, а при 1.5% в мес от СУММЫ КРЕДИТА всегда будет 225 грн Советую, все таки, shushuk33 заполучить подобную талбичку расчета месячных платежей и потом только принимать решение Мой расчет отакой:
Amethyst написав:Ток я чото не понял почему на 15000 при 1.5% в мес будут начислено 393,75?! Это при 31.5% годовых будет 393.75, а при 1.5% в мес от СУММЫ КРЕДИТА всегда будет 225 грн
Так о том же и разговор, что если говорить о эквивалентном кредите классической схемы, когда процент идёт на ТЕКУЩИЙ кредит, т.е. на ту сумму, которая у банка одолжена сейчас, то получается 31.5%, а не 18%. Почему так? Ну элементарный вопрос: берём в кредит 1000 грн и должны отдать 1150 грн. Три варианта: 1) Отдаём все 1150 через 10 месяцев; 2) Отдаём ануитетно по 115 в месяц; 3) Как в известном анекдоте, сразу же отдаём взятую 1000 назад, остаёмся ещё 150 должны и отдаём их (буду щедрым) пусть даже через 10 месяцев.
Так вот, это всё одинаковые условия? Если да (а чо, возвращаем же одинаковую сумму)... Ну что ж, тогда у Привата 18%.
Но, как у Привата получилось 37% пока всё более не понятно Видимо, у НБУ всё равно иная методика. Ниасилил её разобрать пока.
НБУ считает по умному, вон antey718 посчитал, но физики так не делают https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%82%D0%B8 грубо говоря та же тема как с доходностями облигаций, написано у брокера много, а когда физик считает по аналогии с депозитом, то выходит меньше только тут наоборот, физик видит мало, но доходность для банка на высоте
nekefer, та да, разница между SIM и YTM. Думающие, что YTM - это "не реальный доход" берут такой кредит "под 18%" и радуются. В порядке игры ума: допустим, банк также предоставляет безналоговый депозит на 10 месяцев, который вместе с процентами возвращается, как обычно, в конце срока. И проценты от годовой ставки считает по SIM, т.е. просто по пропорции к году. Какая должна быть ставка такого депо, чтобы мы взяли кредит, положили его на депо и через 10 месяцев вышли в 0?
Моё решение: весь взятый кредит мы на депо положить не можем потому, что платить нечем будет. Значит мы вынуждены 9 первых платежей отложить под грушу и только десятый кладём на депо. Обозначим: M - сумма кредита P - доходность депозита D - сумма депозита
Связано оно так: M - D = 9 * M * 1.015 / 10 M * 1.15 = D * (1 + P / 12 * 10) D = 1 (последняя единица условная потому, что тут важно только M/D и P).
Загоняем в WolframAlpha и имеем результат: M = 2000/173 P = 12762/865
Иными словами, чтобы кинуть гривну на такое депо, нужно взять кредит на 11.56 грн. А самое интересное: ставка по депозиту должна быть 12762/865 * 100% = 1475%
Это тоже вполне себе "человеческая" методика расчёта эффективной процентной ставки и, как видим, с 37% Приват ещё поскромничал.
Походу, оно объясняется проще, чем теми умными формулами. Выше подсчитано 31.5%, но это исходя из, скажем так, SIM доходности. Но на самом деле речь о 2.625% в месяц и правильнее их в годовые переводить по принципу YTM: ((1 + 0. 2625) ^ 12 - 1) * 100% = 36.47% Может округлили вверх.
pavyak написав:прийшла пропозиція від Привата 3% кешбека на ОККО по 25 серпня
Якщо точніше, то 3% на МС "Уні". По %, то різниця в методології річні % при щомісячному погашенні будуть значно вищі. Колись на початку 90-их в періоди гіперінфляції банки позичали під 30% в місяць. І Пинзеник коментував, що це дуже вигідно, бо річна інфляція вища як 360%, але складний % за рік набігав 2330%! От і тепер можна розводити народ вказавши % за коротші терміни, ще краще ніж за місяць дати % за добу, годину, але набіжить в геометричній прогресії. Хоча якщо знати точно, що буде суттєвий девал, то можна щось і виграти.