RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 299300301302

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:32

Re: ПриватБанк

Порадьте, будь ласка, як бути в наступній ситуації:

з гривненої карти Привату був оплачений товар на Ebay на суму 1914 євро. Приват списав 80420 гривень, згідно свого курсу Продажу євро.

Через декілька днів продавець скасував транзакцію, гроші мали повернутись на картку. Я підозрював, що Приват може це зарахувати як нове поступлення і конвертувати євро за курсом покупки. Проте сподівався, що якщо це саме повернення коштів, то має зарахована саме сума списана в гривні.

Сьогодні побачив, що кошти повернули в сумі 77432 гривні. Тобто мінус 3000 гривень.

В транзакції вказано, що це саме повернення коштів. Питання: чи можна щось зробити в цій ситуації? Був би вдячний за поради.
sdfk
 
Повідомлень: 5
З нами з: 05.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:15

Re: ПриватБанк

  sdfk написав:чи можна

ні, не можна. у мене таке постійно з поверненнями з Алі. Бо плачу з доларової карти, але повернення приходить на гривнєву по курсу НБУ. але дрібницями, по долару-два збиток. Так шо зара куплять закордоном стрьомно.
daap
 
Повідомлень: 98
З нами з: 08.01.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 299300301302
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, V2 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.