Порадьте, будь ласка, як бути в наступній ситуації:
з гривненої карти Привату був оплачений товар на Ebay на суму 1914 євро. Приват списав 80420 гривень, згідно свого курсу Продажу євро.
Через декілька днів продавець скасував транзакцію, гроші мали повернутись на картку. Я підозрював, що Приват може це зарахувати як нове поступлення і конвертувати євро за курсом покупки. Проте сподівався, що якщо це саме повернення коштів, то має зарахована саме сума списана в гривні.
Сьогодні побачив, що кошти повернули в сумі 77432 гривні. Тобто мінус 3000 гривень.
В транзакції вказано, що це саме повернення коштів. Питання: чи можна щось зробити в цій ситуації? Був би вдячний за поради.