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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 299300301302 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 53 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 5 2- Погане. Некомпетентне. 11% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 16 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 20 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 11% 6 Всього голосів : 53 Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:32 Re: ПриватБанк Порадьте, будь ласка, як бути в наступній ситуації:



з гривненої карти Привату був оплачений товар на Ebay на суму 1914 євро. Приват списав 80420 гривень, згідно свого курсу Продажу євро.



Через декілька днів продавець скасував транзакцію, гроші мали повернутись на картку. Я підозрював, що Приват може це зарахувати як нове поступлення і конвертувати євро за курсом покупки. Проте сподівався, що якщо це саме повернення коштів, то має зарахована саме сума списана в гривні.



Сьогодні побачив, що кошти повернули в сумі 77432 гривні. Тобто мінус 3000 гривень.



В транзакції вказано, що це саме повернення коштів. Питання: чи можна щось зробити в цій ситуації? Був би вдячний за поради. sdfk Повідомлень: 5 З нами з: 05.01.23 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:15 Re: ПриватБанк sdfk написав: чи можна чи можна

ні, не можна. у мене таке постійно з поверненнями з Алі. Бо плачу з доларової карти, але повернення приходить на гривнєву по курсу НБУ. але дрібницями, по долару-два збиток. Так шо зара куплять закордоном стрьомно. ні, не можна. у мене таке постійно з поверненнями з Алі. Бо плачу з доларової карти, але повернення приходить на гривнєву по курсу НБУ. але дрібницями, по долару-два збиток. Так шо зара куплять закордоном стрьомно. daap Повідомлень: 99 З нами з: 08.01.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:46 daap написав: sdfk написав: чи можна чи можна

ні, не можна. у мене таке постійно з поверненнями з Алі. Бо плачу з доларової карти, але повернення приходить на гривнєву по курсу НБУ. але дрібницями, по долару-два збиток. Так шо зара куплять закордоном стрьомно. ні, не можна. у мене таке постійно з поверненнями з Алі.по курсу НБУ. але дрібницями, по долару-два збиток. Так шо зара куплять закордоном стрьомно.

Це ще з якого переляку? Повернення повинно бути на ту саму картку, з якої оплачувалося. Звідки продавець може знати про ваші інші картки? Якщо це сам приват таке почав робити, то це зайвий привід його уникати. Але я б спершу спробував дізнатись від продавця і від банка, що то таке коїться.



А стосовно першого запитання, нажаль, так, повернення -- це окрема операція надходження, і, відповідно, сума в гривнях надійде по курсу купівлі валюти банком.

На повернення тієї самої суми можна було б розраховувати у разі скасування операції, тобто коли операція ще не проведена по рахунку, і кошти ще не були списані. Але в разі eBay це ніколи не трапляється, бо продавці працюють через PayPal, а він списує з клієнта швидко. Але продавцеві кошти може зараховувати довго, принаймні я таке чув. Тобто, це частина їхнього гешефту -- тиждень других тримати гроші просто в себе, та ще й брати за це комісію за транзакцію. Це ще з якого переляку? Повернення повинно бути на ту саму картку, з якої оплачувалося. Звідки продавець може знати про ваші інші картки? Якщо це сам приват таке почав робити, то це зайвий привід його уникати. Але я б спершу спробував дізнатись від продавця і від банка, що то таке коїться.А стосовно першого запитання, нажаль, так, повернення -- це окрема операція надходження, і, відповідно, сума в гривнях надійде по курсу купівлі валюти банком.На повернення тієї самої суми можна було б розраховувати у разі скасування операції, тобто коли операція ще не проведена по рахунку, і кошти ще не були списані. Але в разі eBay це ніколи не трапляється, бо продавці працюють через PayPal, а він списує з клієнта швидко. Але продавцеві кошти може зараховувати довго, принаймні я таке чув. Тобто, це частина їхнього гешефту -- тиждень других тримати гроші просто в себе, та ще й брати за це комісію за транзакцію. M-Audio Повідомлень: 2790 З нами з: 23.03.11 Подякував: 548 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 299300301302 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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