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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:32

Re: ПриватБанк

Порадьте, будь ласка, як бути в наступній ситуації:

з гривненої карти Привату був оплачений товар на Ebay на суму 1914 євро. Приват списав 80420 гривень, згідно свого курсу Продажу євро.

Через декілька днів продавець скасував транзакцію, гроші мали повернутись на картку. Я підозрював, що Приват може це зарахувати як нове поступлення і конвертувати євро за курсом покупки. Проте сподівався, що якщо це саме повернення коштів, то має зарахована саме сума списана в гривні.

Сьогодні побачив, що кошти повернули в сумі 77432 гривні. Тобто мінус 3000 гривень.

В транзакції вказано, що це саме повернення коштів. Питання: чи можна щось зробити в цій ситуації? Був би вдячний за поради.
sdfk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:15

Re: ПриватБанк

  sdfk написав:чи можна

ні, не можна. у мене таке постійно з поверненнями з Алі. Бо плачу з доларової карти, але повернення приходить на гривнєву по курсу НБУ. але дрібницями, по долару-два збиток. Так шо зара куплять закордоном стрьомно.
daap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:46

  daap написав:
  sdfk написав:чи можна

ні, не можна. у мене таке постійно з поверненнями з Алі. Бо плачу з доларової карти, але повернення приходить на гривнєву по курсу НБУ. але дрібницями, по долару-два збиток. Так шо зара куплять закордоном стрьомно.

Це ще з якого переляку? Повернення повинно бути на ту саму картку, з якої оплачувалося. Звідки продавець може знати про ваші інші картки? Якщо це сам приват таке почав робити, то це зайвий привід його уникати. Але я б спершу спробував дізнатись від продавця і від банка, що то таке коїться.

А стосовно першого запитання, нажаль, так, повернення -- це окрема операція надходження, і, відповідно, сума в гривнях надійде по курсу купівлі валюти банком.
На повернення тієї самої суми можна було б розраховувати у разі скасування операції, тобто коли операція ще не проведена по рахунку, і кошти ще не були списані. Але в разі eBay це ніколи не трапляється, бо продавці працюють через PayPal, а він списує з клієнта швидко. Але продавцеві кошти може зараховувати довго, принаймні я таке чув. Тобто, це частина їхнього гешефту -- тиждень других тримати гроші просто в себе, та ще й брати за це комісію за транзакцію.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:36

Re: ПриватБанк

  sdfk написав:...чи можна щось зробити в цій ситуації? Був би вдячний за поради.
Якщо б продавець скасував угоду на той момент, коли кошти були заблоковані на картці й не була зроблена проводка по рахунку, то скоріше за все кошти розблокували б і проводку скасували. Різниці в цьому випадку не було б.

Якщо ж проводка списання була по рахунку проведена, то продавець робить повернення. Тут списання йде за одним курсом, а повернення за іншим. Й така ситуація була б у будь-якому банку.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:12

Re: ПриватБанк

  daap написав:ні, не можна. у мене таке постійно з поверненнями з Алі. Бо плачу з доларової карти, але повернення приходить на гривнєву по курсу НБУ. але дрібницями, по долару-два збиток. Так шо зара куплять закордоном стрьомно.

Плачу на Али с долларовой, возвраты при спорах приходили на долларовую
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 14:34

Re: ПриватБанк

  Danik написав:на долларовую


можливо я сплутав. останні повернення були ті шо платив з гривнєвої карти.
так шо як будуть наступні повернення буду дивитися як воно зайде.
daap
 
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