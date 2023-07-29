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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:32
Порадьте, будь ласка, як бути в наступній ситуації:
з гривненої карти Привату був оплачений товар на Ebay на суму 1914 євро. Приват списав 80420 гривень, згідно свого курсу Продажу євро.
Через декілька днів продавець скасував транзакцію, гроші мали повернутись на картку. Я підозрював, що Приват може це зарахувати як нове поступлення і конвертувати євро за курсом покупки. Проте сподівався, що якщо це саме повернення коштів, то має зарахована саме сума списана в гривні.
Сьогодні побачив, що кошти повернули в сумі 77432 гривні. Тобто мінус 3000 гривень.
В транзакції вказано, що це саме повернення коштів. Питання: чи можна щось зробити в цій ситуації? Був би вдячний за поради.
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sdfk
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:15
sdfk написав:
чи можна
ні, не можна. у мене таке постійно з поверненнями з Алі. Бо плачу з доларової карти, але повернення приходить на гривнєву по курсу НБУ. але дрібницями, по долару-два збиток. Так шо зара куплять закордоном стрьомно.
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daap
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:46
daap написав: sdfk написав:
чи можна
ні, не можна. у мене таке постійно з поверненнями з Алі. Бо плачу з доларової карти, але повернення приходить на гривнєву
по курсу НБУ. але дрібницями, по долару-два збиток. Так шо зара куплять закордоном стрьомно.
Це ще з якого переляку? Повернення повинно бути на ту саму картку, з якої оплачувалося. Звідки продавець може знати про ваші інші картки? Якщо це сам приват таке почав робити, то це зайвий привід його уникати. Але я б спершу спробував дізнатись від продавця і від банка, що то таке коїться.
А стосовно першого запитання, нажаль, так, повернення -- це окрема операція надходження, і, відповідно, сума в гривнях надійде по курсу купівлі валюти банком.
На повернення тієї самої суми можна було б розраховувати у разі скасування операції, тобто коли операція ще не проведена по рахунку, і кошти ще не були списані. Але в разі eBay це ніколи не трапляється, бо продавці працюють через PayPal, а він списує з клієнта швидко. Але продавцеві кошти може зараховувати довго, принаймні я таке чув. Тобто, це частина їхнього гешефту -- тиждень других тримати гроші просто в себе, та ще й брати за це комісію за транзакцію.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:36
sdfk написав:
...чи можна щось зробити в цій ситуації? Був би вдячний за поради.
Якщо б продавець скасував угоду на той момент, коли кошти були заблоковані на картці й не була зроблена проводка по рахунку, то скоріше за все кошти розблокували б і проводку скасували. Різниці в цьому випадку не було б.
Якщо ж проводка списання була по рахунку проведена, то продавець робить повернення. Тут списання йде за одним курсом, а повернення за іншим. Й така ситуація була б у будь-якому банку.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:12
daap написав:
ні, не можна. у мене таке постійно з поверненнями з Алі. Бо плачу з доларової карти, але повернення приходить на гривнєву по курсу НБУ. але дрібницями, по долару-два збиток. Так шо зара куплять закордоном стрьомно.
Плачу на Али с долларовой, возвраты при спорах приходили на долларовую
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Danik
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Додано: Суб 29 лип, 2023 14:34
Danik написав:
на долларовую
можливо я сплутав. останні повернення були ті шо платив з гривнєвої карти.
так шо як будуть наступні повернення буду дивитися як воно зайде.
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daap
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Додано: Суб 29 лип, 2023 16:18
emeta написав:
давно не пользовался кредиткой бегемота
что значит в п24 Картка Універсальна Голд, літо без сплати % за кредит
?
Какой-то дополнительный продолжительный льготный период есть?
на долг насчитываются проценты по ставке 0,00001% /мес.
Какая-то бестолковая шляпа, короче, которая только портит статистику в УБКИ
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emeta
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Додано: Суб 29 лип, 2023 17:42
emeta написав:
на долг насчитываются проценты по ставке 0,00001% /мес.
Какая-то бестолковая шляпа, короче, которая только портит статистику в УБКИ
КЛ майже не користувався і в УБКІ мав +500, повигрібав КЛ сумарно понад 100К, рейтинг опустився до 387, повернув у грейсі, рейтинг 453, знову вигріб КЛ, а рейтинг вже не знижувався. Так що ситуативні зниження прокачують рейтинг.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 17:50
Прокачують саме самі повернення, тобто треба частіше повертати гроші і відразу їх не витрачати
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