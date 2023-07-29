Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:46

daap написав: sdfk написав: чи можна чи можна

ні, не можна. у мене таке постійно з поверненнями з Алі. Бо плачу з доларової карти, але повернення приходить на гривнєву по курсу НБУ. але дрібницями, по долару-два збиток. Так шо зара куплять закордоном стрьомно. ні, не можна. у мене таке постійно з поверненнями з Алі.по курсу НБУ. але дрібницями, по долару-два збиток. Так шо зара куплять закордоном стрьомно.

Це ще з якого переляку? Повернення повинно бути на ту саму картку, з якої оплачувалося. Звідки продавець може знати про ваші інші картки? Якщо це сам приват таке почав робити, то це зайвий привід його уникати. Але я б спершу спробував дізнатись від продавця і від банка, що то таке коїться.А стосовно першого запитання, нажаль, так, повернення -- це окрема операція надходження, і, відповідно, сума в гривнях надійде по курсу купівлі валюти банком.На повернення тієї самої суми можна було б розраховувати у разі скасування операції, тобто коли операція ще не проведена по рахунку, і кошти ще не були списані. Але в разі eBay це ніколи не трапляється, бо продавці працюють через PayPal, а він списує з клієнта швидко. Але продавцеві кошти може зараховувати довго, принаймні я таке чув. Тобто, це частина їхнього гешефту -- тиждень других тримати гроші просто в себе, та ще й брати за це комісію за транзакцію.