Дюрі-бачі написав:Шановні колеги, на Універсальну отримав крупну суму грошей. Чи є якась можливість їх зняти без сплати 1%, наприклад через депозит? Через Конкорд виводити по 20к / в місяць це дуже довго
В Конкорде с 25.07 убрали ограничение на СЭП (если мы про Neocard).
Дюрі-бачі написав:Шановні колеги, на Універсальну отримав крупну суму грошей. Чи є якась можливість їх зняти без сплати 1%, наприклад через депозит? Через Конкорд виводити по 20к / в місяць це дуже довго
купить овдп через дию и получить погашение в сентябре на любую сумму
Дюрі-бачі написав:Шановні колеги, на Універсальну отримав крупну суму грошей. Чи є якась можливість їх зняти без сплати 1%, наприклад через депозит? Через Конкорд виводити по 20к / в місяць це дуже довго
Переказати на свою карту для виплат, фіксована комісія за переказ 50 грн. Пробуйте, можливо це персональна акція, я так виводив минулого тижня. Потім в банкоматі по 20000 кожні три години.
nyky написав:Переказати на свою карту для виплат, фіксована комісія за переказ 50 грн. Пробуйте, можливо це персональна акція, я так виводив минулого тижня. Потім в банкоматі по 20000 кожні три години.
Не, это тариф.
З картки «Універсальна» на Картку для виплат 0,5% (max 50 грн) стягується з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат.