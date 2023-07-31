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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 300301302303

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ПриватБанк 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:52

Re: ПриватБанк

Шановні колеги, на Універсальну отримав крупну суму грошей. Чи є якась можливість їх зняти без сплати 1%, наприклад через депозит? Через Конкорд виводити по 20к / в місяць це дуже довго
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:11

  Дюрі-бачі написав:Шановні колеги, на Універсальну отримав крупну суму грошей. Чи є якась можливість їх зняти без сплати 1%, наприклад через депозит? Через Конкорд виводити по 20к / в місяць це дуже довго

В Конкорде с 25.07 убрали ограничение на СЭП (если мы про Neocard).
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:19

  Дюрі-бачі написав:Шановні колеги, на Універсальну отримав крупну суму грошей. Чи є якась можливість їх зняти без сплати 1%, наприклад через депозит? Через Конкорд виводити по 20к / в місяць це дуже довго

купить овдп через дию и получить погашение в сентябре на любую сумму
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:33

Re: ПриватБанк

  ramzes4 написав:В Конкорде с 25.07 убрали ограничение на СЭП (если мы про Neocard).
Супер, дякую
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:35

  Дюрі-бачі написав:Чи є якась можливість їх зняти без сплати 1%, наприклад через депозит? Через Конкорд виводити по 20к / в місяць це дуже довго
Можна i через депо, проте так буде швидше.
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:39

Re: ПриватБанк

  FinTech написав:Можна i через депо, проте так буде швидше.
Пробував як в А-банку із достроковим розірванням -не працює, повертає тільки на універсальну.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:44

  Дюрі-бачі написав:
  FinTech написав:Можна i через депо, проте так буде швидше.
Пробував як в А-банку із достроковим розірванням -не працює, повертає тільки на універсальну.

Недавно специально проверял: если с начала депо прошёл минимум месяц, то можно и на КДВ, если открывал с универсальной. Это тут выше уже обсуждалось.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:47

  Дюрі-бачі написав:Пробував як в А-банку із достроковим розірванням -не працює, повертає тільки на універсальну.
>>> див.тут
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:53

  Дюрі-бачі написав:Шановні колеги, на Універсальну отримав крупну суму грошей. Чи є якась можливість їх зняти без сплати 1%, наприклад через депозит? Через Конкорд виводити по 20к / в місяць це дуже довго

Переказати на свою карту для виплат, фіксована комісія за переказ 50 грн. Пробуйте, можливо це персональна акція, я так виводив минулого тижня. Потім в банкоматі по 20000 кожні три години.
nyky
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:18

  nyky написав:Переказати на свою карту для виплат, фіксована комісія за переказ 50 грн. Пробуйте, можливо це персональна акція, я так виводив минулого тижня. Потім в банкоматі по 20000 кожні три години.

Не, это тариф.
З картки «Універсальна» на Картку для виплат
0,5% (max 50 грн) стягується з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат.

https://privatbank.ua/perevod-na-kartu- ... rivatbanke
ramzes4
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