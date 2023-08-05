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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305

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ПриватБанк 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 17:40

Amethyst дуже схоже що ви маєте рацію. Я теж зазвичай через qr код на колонці додатком фішка плачу. Але коло #зелене лайно тільки започаткувало цю аХцію не став ризикувати і пішов до живого касира та сплатив через фізичний термінал, вислухавши їх нудне "чи не бажаєте нашої смачної кави? А хот догів? А..." Бачу що не дарма я так поступив. Напишіть підтримці - мають руцями фіксити, якщо не спроможні організувати нормально процес, адже в правилах немає виключень для оплати через ізюпей.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 19:21

Re: ПриватБанк

Alien написав:
  Amethyst написав:А за бензус (аХція -3% на ОККО) якось видно зразу нарахування КБ, чи чекати саму виплату на наступному тижні?

В старому П24 в розділі кешбек видно. І загальну суму не виплаченого кишмишу і в розрізі покупок.
Ну і у виписці в мобільному п24 теж видно суму кешбеку брудними конкретно по цій оплаті. Наприклад ось так:
Зображення
Ну а щодо "наступного тижня" - так має бути, але поки за минулий тиждень виплати ще не було а вже четвер (зазвичай по схожим акціям виплату робили у вівторок)
Шось у мене не видно майбутній кешбек в усіх веб версіях і додатку. Буду чекати повідомлень форумчан про виплату.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 19:35

Re: ПриватБанк

Зараз спостерігається затримка в зарахуванні кешбеку по акціям ПриватБанку. Колеги вже займаються вирішенням питання. Будь ласка, очікуйте зарахування коштів на ваш рахунок. Дякуємо за розуміння.
Відповідь чату.

Так, розумію Вас, зараз спостерігається затримка в зарахуванні кешбеку по акціям ПриватБанку, згодом відбудеться оновлення та інформація буде відображена у Вас в Приват24. Вибачте за можливі незручності.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:23

Re: ПриватБанк

Вітаю. По замовленню видали з приват вкладу новими по номерам. Сума до 1к:!:
Також на місяць надали кб 5% по кредитці :!: Карта нічіпана ні разу, але скінчилася ще в 22 році. Знаю, що продовжили на 2 роки.
Питання: 1. Я правильно розумію, що варто таким кб скористатися? 2. Карту в Гуглпей додати не можливо через закінчення терміну дії, для цього тільки перевипускати? 3. Чи є особливості оплати картою? Подякую
valya
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 16:37

Re: ПриватБанк

Карту перевірено, так дає 5%. А коли і куда падає кб?
valya
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 16:54

Re: ПриватБанк

valya, нараховується на окремий рахунок (сам рахунок видно у старій вебверсії Приват24). Виводять автоматично на КдВ чи основну картку протягом двох тижнів.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 22:10

valya а хіба вам знижки 4 грн на літр не достатньо?
Goodman
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