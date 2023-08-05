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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 сер, 2023 17:40
Amethyst дуже схоже що ви маєте рацію. Я теж зазвичай через qr код на колонці додатком фішка плачу. Але коло #зелене лайно тільки започаткувало цю аХцію не став ризикувати і пішов до живого касира та сплатив через фізичний термінал, вислухавши їх нудне "чи не бажаєте нашої смачної кави? А хот догів? А..." Бачу що не дарма я так поступив. Напишіть підтримці - мають руцями фіксити, якщо не спроможні організувати нормально процес, адже в правилах немає виключень для оплати через ізюпей.
Додано: Чет 03 сер, 2023 19:21
Re: ПриватБанк
Шось у мене не видно майбутній кешбек в усіх веб версіях і додатку. Буду чекати повідомлень форумчан про виплату.
Додано: Чет 03 сер, 2023 19:35
Re: ПриватБанк
Зараз спостерігається затримка в зарахуванні кешбеку по акціям ПриватБанку. Колеги вже займаються вирішенням питання. Будь ласка, очікуйте зарахування коштів на ваш рахунок. Дякуємо за розуміння.
Відповідь чату.
Так, розумію Вас, зараз спостерігається затримка в зарахуванні кешбеку по акціям ПриватБанку, згодом відбудеться оновлення та інформація буде відображена у Вас в Приват24. Вибачте за можливі незручності.
Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:23
Re: ПриватБанк
Вітаю. По замовленню видали з приват вкладу новими по номерам. Сума до 1к:!:
Також на місяць надали кб 5% по кредитці Карта нічіпана ні разу, але скінчилася ще в 22 році. Знаю, що продовжили на 2 роки.
Питання: 1. Я правильно розумію, що варто таким кб скористатися? 2. Карту в Гуглпей додати не можливо через закінчення терміну дії, для цього тільки перевипускати? 3. Чи є особливості оплати картою? Подякую
Додано: Суб 05 сер, 2023 16:37
Re: ПриватБанк
Карту перевірено, так дає 5%. А коли і куда падає кб?
Додано: Суб 05 сер, 2023 16:54
Re: ПриватБанк
valya, нараховується на окремий рахунок (сам рахунок видно у старій вебверсії Приват24). Виводять автоматично на КдВ чи основну картку протягом двох тижнів.
Додано: Суб 05 сер, 2023 22:21
Додано: Суб 05 сер, 2023 22:23
valya заправка має більше кпд для бюджету родини, чим тупо накупляти сумнівної жратви задорого в суперпупермаркеті.
Додано: Суб 05 сер, 2023 22:57
Goodman
Не їзжу, хожу або возять. А за їжу, хату, тлф, інтернет та інше треба платити
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