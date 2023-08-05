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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 сер, 2023 08:28
valya написав:
А за їжу, хату, тлф, інтернет та інше треба платити
Подібні акції не давали кб за хату-тлф-інт.
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