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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 сер, 2023 08:28
valya написав:
А за їжу, хату, тлф, інтернет та інше треба платити
Подібні акції не давали кб за хату-тлф-інт.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 16:39
valya написав:
Також на місяць надали кб 5% по кредитці
Підкажіть, будь ласка, як Ви користувались послугами банку для отримання пропозиції по кешбеку?
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Arbitr
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Додано: Нед 06 сер, 2023 16:55
Arbitr написав: valya написав:
Також на місяць надали кб 5% по кредитці
Підкажіть, будь ласка, як Ви користувались послугами банку для отримання пропозиції по кешбеку?
Ну якось так:
valya написав:
Карта нічіпана ні разу
Хоча могла би бути і чіпана, але дати їй довго відлежатись і тоді гіпотетично може бути така індивідуальна пропозиція, а може і не обов'язково.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 22:15
Arbitr написав: valya написав:
Також на місяць надали кб 5% по кредитці
Підкажіть, будь ласка, як Ви користувались послугами банку для отримання пропозиції по кешбеку?
Так, дійсно ні разу ні чіпана з дати вступу у голдклуб через розміщення депо, приблизно десь у 2008...2010 роках. Просто не було потреби, кб користуватися не не було навичок. З набуттям навичок по кб були кращі пропозиції інших банків. Якось так
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valya
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Додано: Нед 06 сер, 2023 23:03
Arbitr
ніяк, тре йти до операціоніста і проситися, щоб він поставив вас на "роботу". Мене ставили, думали вийду на К-Б.
По итогу почали заливати кредитлімітом - із 5К підняли до 77К .
Тобто - нашо тобі дядько той К-Б , на тобі 77К і
нічого собі не шкодуй.
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Goodman
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Додано: Пон 07 сер, 2023 08:48
Goodman написав:Arbitr
ніяк, тре йти до операціоніста і проситися, щоб він поставив вас на "роботу". Мене ставили, думали вийду на К-Б.
По итогу почали заливати кредитлімітом - із 5К підняли до 77К .
Тобто - нашо тобі дядько той К-Б , на тобі 77К і
нічого собі не шкодуй.
Та краще бонус,може і кешбек,років надцать тому в Універсалі був кешбек постійно 5% на певну категорію і не більше 200 грн за 1 календарний місяць
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sens
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Додано: Пон 07 сер, 2023 09:56
Кешбек за Окко так і не нарахували і не виплатили.
Пишуть, що спостерігаеться масова проблема. На тій неділі так само відповідали.
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lel
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