Подібні акції не давали кб за хату-тлф-інт.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 сер, 2023 08:28
Re: ПриватБанк
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:39
Re: ПриватБанк
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:55
Ну якось так:
Хоча могла би бути і чіпана, але дати їй довго відлежатись і тоді гіпотетично може бути така індивідуальна пропозиція, а може і не обов'язково.
Додано: Нед 06 сер, 2023 22:15
Так, дійсно ні разу ні чіпана з дати вступу у голдклуб через розміщення депо, приблизно десь у 2008...2010 роках. Просто не було потреби, кб користуватися не не було навичок. З набуттям навичок по кб були кращі пропозиції інших банків. Якось так
Додано: Нед 06 сер, 2023 23:03
Arbitr ніяк, тре йти до операціоніста і проситися, щоб він поставив вас на "роботу". Мене ставили, думали вийду на К-Б.
По итогу почали заливати кредитлімітом - із 5К підняли до 77К .
Тобто - нашо тобі дядько той К-Б , на тобі 77К і нічого собі не шкодуй.
Додано: Пон 07 сер, 2023 08:48
Та краще бонус,може і кешбек,років надцать тому в Універсалі був кешбек постійно 5% на певну категорію і не більше 200 грн за 1 календарний місяць
Додано: Пон 07 сер, 2023 09:56
Re: ПриватБанк
Кешбек за Окко так і не нарахували і не виплатили. Пишуть, що спостерігаеться масова проблема. На тій неділі так само відповідали.
Додано: Пон 07 сер, 2023 10:30
Re: ПриватБанк
Мені нарахували, по запиту через Чат
Додано: Пон 07 сер, 2023 11:47
Re: ПриватБанк
Мені позавчора нарахували автоматично. А ось з виплатою за заправку вже на позаминулому тижні - дійсно трабли. Котики кажуть що сьогодні має щось полагодитись, але якось слабо віриться що #зеленелайно наразі здатне оперативно вирішувати проблеми
Upd. Був не правий. Приват здивував і щойно виплатив кешбек по заправці від 26 липня
Зараз переглядають цей форум: stellassvitonline і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|