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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306

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ПриватБанк 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 08:28

Re: ПриватБанк

  valya написав:А за їжу, хату, тлф, інтернет та інше треба платити

Подібні акції не давали кб за хату-тлф-інт.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:39

Re: ПриватБанк

  valya написав:Також на місяць надали кб 5% по кредитці

Підкажіть, будь ласка, як Ви користувались послугами банку для отримання пропозиції по кешбеку?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:55

  Arbitr написав:
  valya написав:Також на місяць надали кб 5% по кредитці

Підкажіть, будь ласка, як Ви користувались послугами банку для отримання пропозиції по кешбеку?

Ну якось так:
  valya написав:Карта нічіпана ні разу

Хоча могла би бути і чіпана, але дати їй довго відлежатись і тоді гіпотетично може бути така індивідуальна пропозиція, а може і не обов'язково.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 22:15

  Arbitr написав:
  valya написав:Також на місяць надали кб 5% по кредитці

Підкажіть, будь ласка, як Ви користувались послугами банку для отримання пропозиції по кешбеку?

Так, дійсно ні разу ні чіпана з дати вступу у голдклуб через розміщення депо, приблизно десь у 2008...2010 роках. Просто не було потреби, кб користуватися не не було навичок. З набуттям навичок по кб були кращі пропозиції інших банків. Якось так
valya
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 23:03

Arbitr ніяк, тре йти до операціоніста і проситися, щоб він поставив вас на "роботу". Мене ставили, думали вийду на К-Б.
По итогу почали заливати кредитлімітом - із 5К підняли до 77К .
Тобто - нашо тобі дядько той К-Б , на тобі 77К і :mrgreen: нічого собі не шкодуй.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 08:48

  Goodman написав:Arbitr ніяк, тре йти до операціоніста і проситися, щоб він поставив вас на "роботу". Мене ставили, думали вийду на К-Б.
По итогу почали заливати кредитлімітом - із 5К підняли до 77К .
Тобто - нашо тобі дядько той К-Б , на тобі 77К і :mrgreen: нічого собі не шкодуй.

Та краще бонус,може і кешбек,років надцать тому в Універсалі був кешбек постійно 5% на певну категорію і не більше 200 грн за 1 календарний місяць
sens
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 09:56

Re: ПриватБанк

Кешбек за Окко так і не нарахували і не виплатили. :mrgreen: Пишуть, що спостерігаеться масова проблема. На тій неділі так само відповідали. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 10:30

Re: ПриватБанк

Мені нарахували, по запиту через Чат
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:47

Re: ПриватБанк

Мені позавчора нарахували автоматично. А ось з виплатою за заправку вже на позаминулому тижні - дійсно трабли. Котики кажуть що сьогодні має щось полагодитись, але якось слабо віриться що #зеленелайно наразі здатне оперативно вирішувати проблеми :(
Upd. Був не правий. Приват здивував і щойно виплатив кешбек по заправці від 26 липня
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:00

Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкритую вчора онлайн.
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