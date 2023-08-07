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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 сер, 2023 18:24
Alien написав:
Мені позавчора нарахували автоматично. А ось з виплатою за заправку вже на позаминулому тижні - дійсно трабли. Котики кажуть що сьогодні має щось полагодитись, але якось слабо віриться що #зеленелайно наразі здатне оперативно вирішувати проблеми
Upd. Був не правий. Приват здивував і щойно виплатив кешбек по заправці від 26 липня
На позаминулому тижні заправлявся. Сьогодні виплатили.
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