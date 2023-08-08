RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 304305306307

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 18:24

  Alien написав:Мені позавчора нарахували автоматично. А ось з виплатою за заправку вже на позаминулому тижні - дійсно трабли. Котики кажуть що сьогодні має щось полагодитись, але якось слабо віриться що #зеленелайно наразі здатне оперативно вирішувати проблеми :(
Upd. Був не правий. Приват здивував і щойно виплатив кешбек по заправці від 26 липня

На позаминулому тижні заправлявся. Сьогодні виплатили.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2484
З нами з: 15.02.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:15

  klug написав:Вадимка
Більшість стежок працювали і працюють за тим самим принципом. Там само, де шукали Нео, зараз пошукайте цей банк і подивіться комісію. Для чого зайвий раз це виносити у паблік?


Поділіться стежинками, які залишились після вбивства Нео.
Можна в приват..
Папа
Аватар користувача
 
Повідомлень: 373
З нами з: 04.10.14
Подякував: 72 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 15:00

  valya написав:Вітаю. По замовленню видали з приват вкладу новими по номерам. Сума до 1к:!:
Эх. А мне сегодня с Приват-вклада выдали старыми (Киев, не центр).
valya, если не секрет, в каком отделении новые? :D
(можно в личку)
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 13.06.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 17:37

Re: ПриватБанк

  sonechko написав:Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкритую вчора онлайн.
Банк просить підтвердити операцію зі стежкою протягом 1 години, зателефонувавши до контакт-центру. Далі відбувається гестапо + банк хоче впевнетися, що кошти переводе саме власник рахунку за власним бажанням. Ось якщо неправильно відповісти на питання, то да будуть проблеми й запрошення до відділення.

ps Без проблем проходив декілька полегшених гестапо й операція з погляду банку стала типовою.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5492
З нами з: 08.03.18
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:43

  Driver написав:
  valya написав:Вітаю. По замовленню видали з приват вкладу новими по номерам. Сума до 1к:!:
Эх. А мне сегодня с Приват-вклада выдали старыми (Киев, не центр).
valya, если не секрет, в каком отделении новые? :D
(можно в личку)

Шо творят, какой ужас.Аналогично выдали старыми.Сдал их в обменку.Что я сделал не так?Где та тонкая грань когда мне начинать гоняться исключительно за новыми по номерам?В чем секретный смысл?
посетитель
 
Повідомлень: 656
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:51

  посетитель написав:Шо творят, какой ужас.Аналогично выдали старыми.Сдал их в обменку.Что я сделал не так?Где та тонкая грань когда мне начинать гоняться исключительно за новыми по номерам?В чем секретный смысл?

Из местного канала по курсам:
USD Нов 🔵 37.35 - 37.55
USD Стар⚪️ 37.30 - 37.45

За номерами пока бенефитов нет, но 5 копеек тонкую, но грань всё ещё составляют.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3595
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 304305306307
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3066)
08.08.2023 19:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.