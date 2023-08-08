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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 сер, 2023 18:24
Alien написав:
Мені позавчора нарахували автоматично. А ось з виплатою за заправку вже на позаминулому тижні - дійсно трабли. Котики кажуть що сьогодні має щось полагодитись, але якось слабо віриться що #зеленелайно наразі здатне оперативно вирішувати проблеми
Upd. Був не правий. Приват здивував і щойно виплатив кешбек по заправці від 26 липня
На позаминулому тижні заправлявся. Сьогодні виплатили.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 22:15
klug написав:Вадимка
Більшість стежок працювали і працюють за тим самим принципом. Там само, де шукали Нео, зараз пошукайте цей банк і подивіться комісію. Для чого зайвий раз це виносити у паблік?
Поділіться стежинками, які залишились після вбивства Нео.
Можна в приват..
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Додано: Вів 08 сер, 2023 15:00
valya написав:
Вітаю. По замовленню видали з приват вкладу новими по номерам. Сума до 1к:!:
Эх. А мне сегодня с Приват-вклада выдали старыми (Киев, не центр).valya
, если не секрет, в каком отделении новые?
(можно в личку)
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Додано: Вів 08 сер, 2023 17:37
sonechko написав:
Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкритую вчора онлайн.
Банк просить підтвердити операцію зі стежкою протягом 1 години, зателефонувавши до контакт-центру. Далі відбувається гестапо + банк хоче впевнетися, що кошти переводе саме власник рахунку за власним бажанням. Ось якщо неправильно відповісти на питання, то да будуть проблеми й запрошення до відділення.
ps Без проблем проходив декілька полегшених гестапо й операція з погляду банку стала типовою.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 19:43
Driver написав: valya написав:
Вітаю. По замовленню видали з приват вкладу новими по номерам. Сума до 1к:!:
Эх. А мне сегодня с Приват-вклада выдали старыми (Киев, не центр).valya
, если не секрет, в каком отделении новые?
(можно в личку)
Шо творят, какой ужас.Аналогично выдали старыми.Сдал их в обменку.Что я сделал не так?Где та тонкая грань когда мне начинать гоняться исключительно за новыми по номерам?В чем секретный смысл?
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Додано: Вів 08 сер, 2023 19:51
посетитель написав:
Шо творят, какой ужас.Аналогично выдали старыми.Сдал их в обменку.Что я сделал не так?Где та тонкая грань когда мне начинать гоняться исключительно за новыми по номерам?В чем секретный смысл?
Из местного канала по курсам:
USD Нов 🔵 37.35 - 37.55
USD Стар⚪️ 37.30 - 37.45
За номерами пока бенефитов нет, но 5 копеек тонкую, но грань всё ещё составляют.
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moveton
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Додано: Вів 08 сер, 2023 20:30
moveton написав:
За номерами пока бенефитов нет, но 5 копеек тонкую, но грань всё ещё составляют.
У на 50 коп різниці. Продаж старих умовно дорівнює купівлі нових.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 21:51
посетитель написав:
В чем секретный смысл?
спритник з Куйова міняє у місцевих міняйл стару сотку на нову з доплатою від 30 грн.
ось і роблять гроші з повітря.
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Goodman
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