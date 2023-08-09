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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 304305306307

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 18:24

  Alien написав:Мені позавчора нарахували автоматично. А ось з виплатою за заправку вже на позаминулому тижні - дійсно трабли. Котики кажуть що сьогодні має щось полагодитись, але якось слабо віриться що #зеленелайно наразі здатне оперативно вирішувати проблеми :(
Upd. Був не правий. Приват здивував і щойно виплатив кешбек по заправці від 26 липня

На позаминулому тижні заправлявся. Сьогодні виплатили.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:15

  klug написав:Вадимка
Більшість стежок працювали і працюють за тим самим принципом. Там само, де шукали Нео, зараз пошукайте цей банк і подивіться комісію. Для чого зайвий раз це виносити у паблік?


Поділіться стежинками, які залишились після вбивства Нео.
Можна в приват..
Папа
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 15:00

  valya написав:Вітаю. По замовленню видали з приват вкладу новими по номерам. Сума до 1к:!:
Эх. А мне сегодня с Приват-вклада выдали старыми (Киев, не центр).
valya, если не секрет, в каком отделении новые? :D
(можно в личку)
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 17:37

Re: ПриватБанк

  sonechko написав:Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкритую вчора онлайн.
Банк просить підтвердити операцію зі стежкою протягом 1 години, зателефонувавши до контакт-центру. Далі відбувається гестапо + банк хоче впевнетися, що кошти переводе саме власник рахунку за власним бажанням. Ось якщо неправильно відповісти на питання, то да будуть проблеми й запрошення до відділення.

ps Без проблем проходив декілька полегшених гестапо й операція з погляду банку стала типовою.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:43

  Driver написав:
  valya написав:Вітаю. По замовленню видали з приват вкладу новими по номерам. Сума до 1к:!:
Эх. А мне сегодня с Приват-вклада выдали старыми (Киев, не центр).
valya, если не секрет, в каком отделении новые? :D
(можно в личку)

Шо творят, какой ужас.Аналогично выдали старыми.Сдал их в обменку.Что я сделал не так?Где та тонкая грань когда мне начинать гоняться исключительно за новыми по номерам?В чем секретный смысл?
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:51

  посетитель написав:Шо творят, какой ужас.Аналогично выдали старыми.Сдал их в обменку.Что я сделал не так?Где та тонкая грань когда мне начинать гоняться исключительно за новыми по номерам?В чем секретный смысл?

Из местного канала по курсам:
USD Нов 🔵 37.35 - 37.55
USD Стар⚪️ 37.30 - 37.45

За номерами пока бенефитов нет, но 5 копеек тонкую, но грань всё ещё составляют.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:30

Re: ПриватБанк

  moveton написав:За номерами пока бенефитов нет, но 5 копеек тонкую, но грань всё ещё составляют.

У на 50 коп різниці. Продаж старих умовно дорівнює купівлі нових.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:51

Re: ПриватБанк

  посетитель написав:В чем секретный смысл?

спритник з Куйова міняє у місцевих міняйл стару сотку на нову з доплатою від 30 грн.
ось і роблять гроші з повітря.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:38

  moveton написав:
  посетитель написав:Шо творят, какой ужас.Аналогично выдали старыми.Сдал их в обменку.Что я сделал не так?Где та тонкая грань когда мне начинать гоняться исключительно за новыми по номерам?В чем секретный смысл?

Из местного канала по курсам:
USD Нов 🔵 37.35 - 37.55
USD Стар⚪️ 37.30 - 37.45

За номерами пока бенефитов нет, но 5 копеек тонкую, но грань всё ещё составляют.

Интересный у вас курс на покупку.Это где?
У нас на сейчас 37.28 - 37.39
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:45

  Goodman написав:
  посетитель написав:В чем секретный смысл?

спритник з Куйова міняє у місцевих міняйл стару сотку на нову з доплатою від 30 грн.
ось і роблять гроші з повітря.
якщо є попит то чому б ні.Люди самі цього хочуть, ніхто ж із не заставляє.
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