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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 сер, 2023 13:31
Додано: Сер 09 сер, 2023 15:57
VisaAlias
Вже більше місяця с початку акції
Додано: Сер 09 сер, 2023 16:40
Re: ПриватБанк
Я не користувався, але не зрозумів, чому це унеможливує виконання умов акції. Не дає переказувати собі в інший банк? Так за умовами акції переказувати собі і не потрібно.
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