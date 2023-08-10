Вже більше місяця с початку акції Переказуйте легко з Visa, ще й з кешбеком, чи хтось скористався? Я декілька разів звертався в підтримку, виправляти не хочуть. Мені не відомо як у інших, особисто я, коли даю дозвіл в налаштуваннях додатку П24 на здійснення переказів за номером телефону, отримую вимогу підв`язати одну з карток Привату, що одночасно унеможливує виконання умов акції. Та ще й особисто мене обурює, якого рожна саме приватівська картка повинна бути моїм отримувачем за номером? Переказував у рудого на іншу особу в Абанку, все працювало. Та ж сама особа в переліку контактів Привату начебто не має налаштованої картки для отримання переказів. Чудне #зеленелайно
Через тумбу в отделении банка открывал Привавт вклад. Но, операция была не завершена, т.к. сумма не соответствовала заявленной ранее. В отделении сказали сфотать номер терминала, время и обратиться на гор. линию. Гор. линия приняло заяву и ответили, что монеты упадут на карту в течении 1-3 дней. У кого то была похожая ситуация??
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 10 сер, 2023 11:40, всього редагувалось 1 раз.