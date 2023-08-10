Вже більше місяця с початку акції Переказуйте легко з Visa, ще й з кешбеком, чи хтось скористався? Я декілька разів звертався в підтримку, виправляти не хочуть. Мені не відомо як у інших, особисто я, коли даю дозвіл в налаштуваннях додатку П24 на здійснення переказів за номером телефону, отримую вимогу підв`язати одну з карток Привату, що одночасно унеможливує виконання умов акції. Та ще й особисто мене обурює, якого рожна саме приватівська картка повинна бути моїм отримувачем за номером? Переказував у рудого на іншу особу в Абанку, все працювало. Та ж сама особа в переліку контактів Привату начебто не має налаштованої картки для отримання переказів. Чудне #зеленелайно
Через тумбу в отделении банка открывал Привавт вклад. Но, операция была не завершена, т.к. сумма не соответствовала заявленной ранее. В отделении сказали сфотать номер терминала, время и обратиться на гор. линию. Гор. линия приняло заяву и ответили, что монеты упадут на карту в течении 1-3 дней. У кого то была похожая ситуация??
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 10 сер, 2023 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:У кого то была похожая ситуация??
Була не така, а схожа. Колись термінал відмовлявся прийняти одну з банкнот. Тому вклад так і лишився у підвішеному стані бо внесена сума була менше. Пізніше в той же день вже в інший термінал докинув іншу банкноту того ж номіналу і все освятилось. У вас я так розумію ситуація дещо інша - ви мабуть внесли більшу суму ніж передбачали відкриваючи вклад? Якщо так то тільки чекати що там котики нахімічать щоб кошти впали на рахунок.
Игорь Алексеевич написав:У кого то была похожая ситуация??
Була не така, а схожа. Колись термінал відмовлявся прийняти одну з банкнот. Тому вклад так і лишився у підвішеному стані бо внесена сума була менше. Пізніше в той же день вже в інший термінал докинув іншу банкноту того ж номіналу і все освятилось. У вас я так розумію ситуація дещо інша - ви мабуть внесли більшу суму ніж передбачали відкриваючи вклад? Якщо так то тільки чекати що там котики нахімічать щоб кошти впали на рахунок.
Колись писали, у цій темі, як поповнити Приват вклад на фактичну суму. Може хто пам'ятає? Чи може стосувалось тільки картки?
Игорь Алексеевич написав:У кого то была похожая ситуация??
Була не така, а схожа. Колись термінал відмовлявся прийняти одну з банкнот. Тому вклад так і лишився у підвішеному стані бо внесена сума була менше. Пізніше в той же день вже в інший термінал докинув іншу банкноту того ж номіналу і все освятилось. У вас я так розумію ситуація дещо інша - ви мабуть внесли більшу суму ніж передбачали відкриваючи вклад? Якщо так то тільки чекати що там котики нахімічать щоб кошти впали на рахунок.
у меня ситуация... надо было внести 00000000 баксов, которую я ранее заявил в приложении, а внёс на 100 баксов меньше, т.к. одну банкноту тумба не приняла, а др. купюры с собой у меня не было. Закончить операцию тумба не смогла, т.к. пополнил на 100 баксов меньше, чем было мной заявлено. Пришлось подождать пока тумба перейдёт в первоночальное меню. Рядом была сотрудница отделения, сказала сфотать номер терминала, время и связаться с гор. линией. На гор. линии ответили всё проверят и в течении 1-3 дней сообщат результат и перекинут деньги на карту для выплат.
Вообще хреновая программа. Заявил одну сумму, а тумба если не приняла хоть одну купюру и нет заменной, то завершить операцию самостоятельно тумба не даёт....А потом надо звонить на гор. линию и ждать их приговора...