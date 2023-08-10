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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 305306307308

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:31

  посетитель написав:Интересный у вас курс на покупку.Это где?
У нас на сейчас 37.28 - 37.39

Одесса, но это на опт от $1000 и "( $ -1/2/5/10/20 на опт не приймаємо, на опт приймаємо $ з 2000 року! )". А с купюрами 1996го грань ещё более явная будет.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 15:57

VisaAlias

Вже більше місяця с початку акції Переказуйте легко з Visa, ще й з кешбеком, чи хтось скористався? Я декілька разів звертався в підтримку, виправляти не хочуть. Мені не відомо як у інших, особисто я, коли даю дозвіл в налаштуваннях додатку П24 на здійснення переказів за номером телефону, отримую вимогу підв`язати одну з карток Привату, що одночасно унеможливує виконання умов акції. Та ще й особисто мене обурює, якого рожна саме приватівська картка повинна бути моїм отримувачем за номером? Переказував у рудого на іншу особу в Абанку, все працювало. Та ж сама особа в переліку контактів Привату начебто не має налаштованої картки для отримання переказів. Чудне #зеленелайно
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 16:40

Re: ПриватБанк

  kulikrom написав:коли даю дозвіл в налаштуваннях додатку П24 на здійснення переказів за номером телефону, отримую вимогу підв`язати одну з карток Привату, що одночасно унеможливує виконання умов акції

Я не користувався, але не зрозумів, чому це унеможливує виконання умов акції. Не дає переказувати собі в інший банк? Так за умовами акції переказувати собі і не потрібно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 22:37

Re: ПриватБанк

Можно сейчас как-то с универсальной на другой банк без комиссии перекинуть?
Ранее была банка от моно, конкорд.
Есть ли альтернативы?
Karat
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 11:00

  Karat написав:Можно сейчас как-то с универсальной на другой банк без комиссии перекинуть?
Ранее была банка от моно, конкорд.
Есть ли альтернативы?

Есть
sens
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 11:36

Через тумбу в отделении банка открывал Привавт вклад. Но, операция была не завершена, т.к. сумма не соответствовала заявленной ранее. В отделении сказали сфотать номер терминала, время и обратиться на гор. линию. Гор. линия приняло заяву и ответили, что монеты упадут на карту в течении 1-3 дней. У кого то была похожая ситуация??
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 10 сер, 2023 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 11:39

С Привата на Юнекс дорожка работает нормально?? Или буксует??
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 14:32

Re: ПриватБанк

  Игорь Алексеевич написав:У кого то была похожая ситуация??

Була не така, а схожа. Колись термінал відмовлявся прийняти одну з банкнот. Тому вклад так і лишився у підвішеному стані бо внесена сума була менше. Пізніше в той же день вже в інший термінал докинув іншу банкноту того ж номіналу і все освятилось.
У вас я так розумію ситуація дещо інша - ви мабуть внесли більшу суму ніж передбачали відкриваючи вклад? Якщо так то тільки чекати що там котики нахімічать щоб кошти впали на рахунок.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:05

Re: ПриватБанк

Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:У кого то была похожая ситуация??

Була не така, а схожа. Колись термінал відмовлявся прийняти одну з банкнот. Тому вклад так і лишився у підвішеному стані бо внесена сума була менше. Пізніше в той же день вже в інший термінал докинув іншу банкноту того ж номіналу і все освятилось.
У вас я так розумію ситуація дещо інша - ви мабуть внесли більшу суму ніж передбачали відкриваючи вклад? Якщо так то тільки чекати що там котики нахімічать щоб кошти впали на рахунок.
Колись писали, у цій темі, як поповнити Приват вклад на фактичну суму. Може хто пам'ятає? Чи може стосувалось тільки картки?
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:09

  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:У кого то была похожая ситуация??

Була не така, а схожа. Колись термінал відмовлявся прийняти одну з банкнот. Тому вклад так і лишився у підвішеному стані бо внесена сума була менше. Пізніше в той же день вже в інший термінал докинув іншу банкноту того ж номіналу і все освятилось.
У вас я так розумію ситуація дещо інша - ви мабуть внесли більшу суму ніж передбачали відкриваючи вклад? Якщо так то тільки чекати що там котики нахімічать щоб кошти впали на рахунок.

у меня ситуация... надо было внести 00000000 баксов, которую я ранее заявил в приложении, а внёс на 100 баксов меньше, т.к. одну банкноту тумба не приняла, а др. купюры с собой у меня не было. Закончить операцию тумба не смогла, т.к. пополнил на 100 баксов меньше, чем было мной заявлено. Пришлось подождать пока тумба перейдёт в первоночальное меню. Рядом была сотрудница отделения, сказала сфотать номер терминала, время и связаться с гор. линией. На гор. линии ответили всё проверят и в течении 1-3 дней сообщат результат и перекинут деньги на карту для выплат.

Вообще хреновая программа. Заявил одну сумму, а тумба если не приняла хоть одну купюру и нет заменной, то завершить операцию самостоятельно тумба не даёт....А потом надо звонить на гор. линию и ждать их приговора...
Игорь Алексеевич
 
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