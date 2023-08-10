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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 сер, 2023 16:22
lel написав:
Колись писали, у цій темі, як поповнити Приват вклад на фактичну суму. Може хто пам'ятає? Чи може стосувалось тільки картки?
>>> див. тут
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